Yailin ‘La Más Viral’ es sorprendida por Tekashi 6ix9ine desde el hospital y le dio un costoso regalo de cumpleaños

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como Yailin ‘La Más Viral’, este martes 4 de julio se encuentra de celebración, debido a que está cumpliendo 21 años y lo festejó desde un centro de salud, porque se habría realizado otra cirugía estética.

Tekashi 6ix9ine y la dominicana hace algunos días mostraron lo afectados que quedaron, puesto que ella debió tomar sus maletas para regresar a su país natal. Sin embargo, en una fecha tan especial como el cumpleaños de la cantante, pues él se tomó el tiempo de viajar para pasarla con ella, y la terminó sorprendiendo.

El rapero se trasladó hasta la clínica, debido a que ella se encuentra hospitalizada y bajo supervisión médica, al tiempo que él ingresó a la habitación con globos, torta, un costoso reloj Rolex, mientras que también rodeó la cama con pacas de billetes de $100 dólares, lo que podría superar la suma de $200,000 dólares, como parte de su obsequio de cumpleaños.

“HAPPY BIRTHDAY/ FELIZ CUMPLEAÑOS @yailinlamasviralreal En el poco tiempo que te conozco puedo decir que eres una persona hermosa dentro y por fuera. Gente van a opinar siempre y criticarte porque ven que tú estás logrando tus sueños. La envidia es algo feo. Yo veo mucho de mí en ti. Una estrella fenómeno. Si en esta vida vas a prender algo de mí va a ser que nunca vas a necesitar a nadie, solo mente a tú misma y de Cata. Este día gózalo. Gracias a Dios, tu cirugía salió bien, te ves. Y felicidades en tu contrato multimillonario con @fumevapors“, escribió.

“Esta pareja, apagó a todo el sonidista”, “Señores, hay famosas que se operan hasta en el mismo parto”, “Con tanta plata debería sacarse un cursito de caligrafía”, “Ese cuerpo no aguanta otra cirugía más”, “Yo quisiera un colaborador así”, “Muchos dirán que no, pero Anuel está temblando“, “No le rezo a la virgen, le rezo a yailin”, “RD rabiando que quieren un Tekashi hahahahahhahaha. ¡Disfruta y dale con todo niña hermosa! No leas nada negativo y dale hacia adelante como ELEFANTE”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

