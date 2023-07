Aylín Mujica envuelta en polémica por candente comentario de Yailin ‘La Más Viral’

La cubana Aylín Mujica es una de las cuatro integrantes de ‘La Mesa Caliente‘ y el pasado viernes en compañía de las otras conductoras del espacio comenzaron a hablar sobre un video que Yailin ‘La Más Viral’ grabó junto a Tekashi 6ix9ine, y que en cuestión de segundos se terminó viralizando.

A ambos cantantes se les ha visto juntos desde que anunciaron el estreno de una colaboración musical que lleva por nombre ‘Pa ti’. Desde ese entonces, la grabación de videos de cosas personales que realizan en su tiempo libre no han parado, y es que recientemente los dos decidieron posar frente a una cámara mientras estaban acostados, con ropa y con una cobija encima.

Mujica rechazó contundentemente que Cattleya más adelante tenga ver a su madre acostada con otro hombre que no es su padre. Por ello, decidió darle una baja puntuación, debido a que considera que lo que hizo no es apropiado.

“Yo le voy a dar un cuatro porque no me gustaría que su hija vea las imágenes de su mamá revolcándose bajo las sábanas con otro hombre. No sé, no me gusta mucho, pero se la está pasando bien”, dijo en el programa.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar de las críticas realizadas por Aylín, donde muchos terminaron rechazando el hecho que se haya expresado de esa manera de otra mujer, mientras que resaltaron que ambos cantantes se encontraban completamente vestidos.

“Bueno, con Anuel no la vimos reír así”, “Cuánto veneno tiene Aylín. ¿Dónde se ven revolcándose? Vieja decrépita”, “Me encanta que Giselle sea tan respetuosa, ella habla sin ofender y sin hacer sentir mal a nadie, es muy profesional y humilde”, “Aylín se pasa de ridícula, como si acaso estuviese sin ropa debajo de las sábanas, ellos están normal”, “Ellos se ven claramente que tiene la ropa puesta, no veo dónde se están revolcando”, “Si more, pero con su ropa puesta, vieja chismosa”, “Están colaborando juntos, tienen ropa puesta”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Internautas recuerdan escenas de Aylín con Rey Grupero

Los usuarios de la red social de la camarita al escuchar la opinión de Mujica se mostraron en desacuerdo tras sus fuertes palabras. Por ello, algunos aprovecharon para revivir el escándalo en el que se vio envuelta hace pocos meses, no solamente por un beso que se dieron, también porque Rey Grupero se le metió a la cama cuando ambos fueron participantes en ‘La Casa de los Famosos’ durante la tercera temporada.

“Aylín se te olvidó las escenas de cama con el grupero. Tan pronto olvida. Increíble como critica a la otra”, “Qué poca vergüenza la de Aylín Mujica, y ella se metía en la cama con Rey Mugrero. La hija de Yailin es una bebé, mientras que la de ella es una adolescente y veía todo, en fin, la doble moral”, mencionaron en la cuenta de Instagram.

