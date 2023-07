Conoce el lugar donde Adamari López y Alaïa disfrutaron de un fin de semana diferente

La puertorriqueña Adamari López no ha hecho aún ningún viaje lujoso de verano, pero sí ha decidido disfrutar algunos días en The Diplomat Beach Resort ubicado en Hollywood, Florida.

López compartió en su cuenta de Instagram unas fotos en las que se le ve disfrutando del lugar junto a su hija Alaïa. “Disfrutando de un fin de semana junto a mi princesa Alaïa unos días para nosotras solitas”, escribió en la publicación.

Durante su estancia en el resort pudieron disfrutar de cómodas habitaciones, piscina, playas, alquiler de bicicletas y más. También se sabe que el lugar ofrece habitaciones de diferentes tipos entre los 381 a los 2,250 pies cuadrados, por otro lado hay cabañas de piscinas privadas.

Como es común en esto resorts de lujo, hay una variada selección de restaurantes con seis conceptos culinarios diferentes. Entre estas propuestas se incluye The Hotel Bar.

Entre los lujos del lugar también está un spa de 15,000 pies cuadrados que ha sido galardonado. Hay que mencionar que este resort también forma parte de los 10 mejores resorts de Florida seleccionados por Condé Nast Reader’s Choice.

Los huéspedes también pueden acceder a deportes acuáticos y clases de gimnasio en grupo.

Actualmente el lugar tiene varios paquetes que se adecuan a todas las necesidades que tengan los interesados en el lugar. Estos paquetes crecen en cada verano, pues es su mejor etapa del año.

Los espacios de The Diplomat Beach Resort se pueden alquilar para eventos o reuniones de todo tipo. View this post on Instagram A post shared by The Diplomat Beach Resort (@diplomatbeachresort)

