Hombre demandará a lotería de Nuevo México porque se niegan a pagarle premio de $500 mil por supuesto error de impresión del ticket ganador

Un hombre de Nuevo México está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de que se le acredite como el legítimo ganador de un premio de $500,000 dólares, luego de que las oficinas de lotería de este estado se niegan a pagarle dicha cantidad de dinero, argumentando que en realidad no obtuvo esa cifra y que todo es una confusión, producto de un error de impresión en el ticket.

Según informan medios locales, un hombre llamado John Wines adquirió un “raspadito” de lotería del juego “Ruby’s 7”, en una gasolinera de Roswell. Tras rascarlo, descubrió que había ganado dicha cantidad de dinero, pues en el cartón se mostraban 2 premios de $250,000.

Sin embargo, cuando fue a reclamar su premio, la empresa de lotería de Nuevo México se negó a otrogarle el dinero, pues asegura que existe una confusión, derivada de un error tipográfico.

“Lo escaneó en la máquina y me dijo que no era ganador. No me lo podía creer”, explicó Wines a Fox News.

El hombre se puso en contacto con un abogado llamado Sam Bregman, quien estudiando su caso le indicó que, efectivamente, era el legítimo ganador de los $500,000, pues el error tipográfico que señalan las personas de la Lotería de Nuevo México en realidad es una pequeña mancha.

“Creemos que el estatuto es muy claro, el juego consiste en acertar números. Él acertó esos números. Tienen que pagar, o básicamente, son unos tramposos”, aseguró el abogado, con contundencia, en declaraciones dadas a la cadena ABC.

Es por ello que Wines ha presentado una demanda en contra de la empresa de lotería por el valor de su premio, con la intención de que este hecho no vuelva a repetirse.

“Compré el boleto de buena fe pensando que si ganaba iba a recibir mi dinero… Te pones tan contento cuando piensas que has ganado una cantidad así de dinero, que luego te vienes abajo si descubres que la lotería no va a cumplir con su parte”, recalcó.

Sigue leyendo:

* Jugador de lotería creyó que ganó premio de $750, pero en realidad era de $750 mil dólares

* Hombre gana premio de lotería que le daría $19 mil dólares al año de por vida, pero prefiere recibir un único pago de $377 mil

* $1.1 millones de dólares en premios de lotería en Washington están a punto de expirar porque los ganadores no los han cobrado