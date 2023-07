Yailin presume que Cattleya, la hija que tiene con Anuel AA, ya ‘habla’

Un tierno video de Yailin ‘la más viral’ junto a su hija Cattleya se ha viralizado en las redes sociales. La joven dominicana mostró la manera en la que la bebé que tiene con Anuel AA ya balbucea para responder al hablar de su madre.

En el corto video se aprecia tan solo una pequeña parte del rostro de la bebé, el cual se ha mantenido oculto desde su nacimiento. Mientras que Yailin le pregunta “¿qué tú hablas?”, la pequeña bebé emite tiernos sonidos.

El rostro de la pequeña Cattleya no lo hemos podido conocer y muchos de los seguidores de su madre han pedido poder ver a la bebé que surgió del amor que se tuvieron sus padres, quienes actualmente enfrentan el proceso de divorcio en un tribunal en República Dominicana.

Anuel AA y Yailin: ¿ambos tienen nuevos amores?

Hace semanas las redes sociales comenzaron a conmocionarse ante la posibilidad de un romance entre Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 6ix9ine. Los rumores han aumentado debido a la gran cercanía que tienen ambos cantantes y que suelen presumir en las redes sociales.

Uno de los más recientes hechos fue el cumpleaños de Yailin este 4 de julio. Tekashi la sorprendió con un lujoso reloj Rolex y 21 fajos de billetes mientras que ella se recuperaba de una nueva cirugía a la que se sometió y de la que todavía se desconocen los detalles.

Mientras tanto, a pocas horas de esta nueva muestra de cariño de Tekashi hacia Yailin apareció Anuel AA presumiendo ante el mundo una foto con una misteriosa mujer. En la imagen se les ve muy juntos, a punto de darse un beso.

Ante esto, las redes sociales se incendiaron en comentarios:

“Claramente, Anuel no soportó”, “Ahorita no more ahorita estamos con 6ixnine”, “Felicidades doble AA pero ve y firmar el divorcio, cariño que lo estamos esperando y sé feliz disfruta tu vida”, “¿Pero y ese no era el que andaba hace 2 días llorándole a Karol G?”, “Anuel que se cuide que no andamos en él, se puede publicar con la reina Isabel y no nos importa” y “A de Anuel, A de Aaaaaardido” son varios de los mensajes que le dejaron.

Los internautas no creen que sea ‘casualidad’ que Anuel AA aparezca con una nueva mujer el mismo día del cumpleaños de su ex, Yailin ‘la más viral’.

