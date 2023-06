Melissa Vallecilla, madre de la primera hija de Anuel AA, compartió sexy foto y la critican

El pasado martes Melissa Vallecilla compartió una galería de fotos donde se ve lo bien que la estaba pasando en una actividad que realizó en horas de la noche. A su vez, la madre de una de las hijas de Anuel AA, bajo ninguna circunstancia, demostró inseguridad tras mostrarse tal como ella es.

Vallecilla posó con un maquillaje bastante acorde para la ocasión, al tiempo que lució un conjunto color naranja, pues la parte de arriba es muy descubierta, lo que la hace presumir el tamaño de sus voluptuosos pechos, mientras que abajo se puso un short de la misma tonalidad y una cartera blanca.

“Es Karol G quemada”, “No le llegas a la más viral”, “Con esta es que Anuel va a tener que conformarse, ya que Yailin y Karol no están en él, Melissa tiene que cuidar de pollinita”, “La que en realidad se metió en la relación de Karol G“, “Aguanta muchos cuernos de tu bebecito”, “La señora de las cuatro horas”, “Tú estás como media bizca ahora”, “Es cabezona”, “La que después de hablar tanta mier**”, “Yo siendo Anuel me quedo con esta negrota”, “No te da vergüenza que Anuel habló mal de ti?”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

