Papás de Issabela Camil no querían a Sergio Mayer 

Aunque hoy en día Issabela Camil y Sergio Mayer son una de las parejas más estables del medio del espectáculo, la actriz dio a conocer que los prejuicios de su familia estuvieron a punto de ocasionar que no estuvieran juntos.

La hermana de Jaime Camil contó en entrevista con Matilde Obregón que sus papás no estaban de acuerdo en que sostuviera una relación amorosa con el ex Garibaldi debido a que su procedencia era sumamente humilde.

“Sergio nació y creció en un barrio de Iztapalapa, era de clase media baja, y ni mi mamá ni mi papá aprobaban que yo anduviera con él. Eso hizo que yo me alejara por un tiempo de ellos, me fui en contra de su voluntad, pero yo quería estar con él y no iba a permitir que nada ni nadie me lo impidiera, ni siquiera mis papás”, dijo Issabela.

Para finalizar, la actriz compartió que después de tanta rebeldía finalmente sus padres terminaron aceptando a Sergio y no sólo eso, sino que con el paso del tiempo lograron sentir un cariño muy especial por él.

