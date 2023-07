¿En qué estados de EE.UU. se están necesitando más solicitudes de desempleo?

WalletHub, el sitio especializado en información financiera, realizó un análisis para identificar dónde están aumentando más las solicitudes de desempleo en los diferentes estados de EE.UU., encontrando que Kentucky y el Distrito de Columbia están en los extremos del listado.

“Estados Unidos redujo el desempleo a mínimos históricos a principios de este año, aunque la alta inflación y la amenaza de una recesión han hecho que aumente ligeramente en los últimos meses. Más recientemente, el mercado laboral siguió tambaleándose, y las nuevas solicitudes de desempleo aumentaron un 5 % semana tras semana el 26 de junio”, señala el reporte.

Actualmente hay 6.1 millones de estadounidenses desempleados en total, y es importante observar algunas estadísticas clave de la última semana.

WalletHub señala que todos los estados tuvieron reclamos de desempleo la semana pasada que fueron más altos que la semana anterior, excepto: Vermont, New Hampshire, Delaware, Colorado, Maryland, Texas, Louisiana, Wisconsin, New Jersey, Florida, North Dakota, Minnesota, Pennsylvania, Arizona, West Virginia, Wyoming, Mississippi, Carolina del Norte y el Distrito de Columbia.

También encontró que si bien hubo un aumento en los reclamos semanales a nivel nacional, 17 estados (incluidos Massachusetts, Mississippi y Georgia) y el Distrito de Columbia tuvieron reclamos de desempleo la semana pasada que fueron mejores que los de la misma semana del año pasado.

Los siguientes estados tuvieron reclamos de desempleo la semana pasada que fueron más altos que en la misma semana antes de la pandemia (2019): Carolina del Norte, Nuevo México, California, Kentucky, Virginia, Maine, Illinois, Georgia, Rhode Island, Nevada, Texas, Tennessee, Colorado, Nueva York, Oregón, Idaho, Arkansas, Utah, Minnesota, Connecticut, Michigan, Indiana y Ohio.

Y para identificar dónde están aumentando más las solicitudes de desempleo en medio de una inflación costosa, WalletHub comparó los 50 estados y el Distrito de Columbia en función de los cambios en las solicitudes de desempleo durante varias semanas clave de referencia.

Estados con los mayores aumentos en reclamos de desempleo

Estado: (1) Kentucky

Variación (última semana vs semana anterior): 182.29%

Variación (última semana vs misma semana antes de la pandemia): 6.72%

Variación (última semana vs misma semana de 2022): 141.66%

Solicitudes de desempleo por cada 100,000 personas trabajando: 184

Estado: (2) Michigan

Variación (última semana vs semana anterior): 123.15%

Variación (última semana vs misma semana antes de la pandemia): 76.97%

Variación (última semana vs misma semana de 2022): 6.72%

Solicitudes de desempleo por cada 100,000 personas trabajando: 245

Estado: (3) Ohio

Variación (última semana vs semana anterior): 16.40%

Variación (última semana vs misma semana antes de la pandemia): 257.17%

Variación (última semana vs misma semana de 2022): 70.71%

Solicitudes de desempleo por cada 100,000 personas trabajando: 364

Estado: (4) Tennesse

Variación (última semana vs semana anterior): 67.74%

Variación (última semana vs misma semana antes de la pandemia): 25.17%

Variación (última semana vs misma semana de 2022): 256.72%

Solicitudes de desempleo por cada 100,000 personas trabajando: 108

Estado: (5) Connecticut

Variación (última semana vs semana anterior): 0.74%

Variación (última semana vs misma semana antes de la pandemia): 65.01%

Variación (última semana vs misma semana de 2022): 110.25%

Solicitudes de desempleo por cada 100,000 personas trabajando: 447

En contraparte:

Estado: (47) New Hampshire

Variación (última semana vs semana anterior): -37.76%

Variación (última semana vs misma semana antes de la pandemia): -10.73%

Variación (última semana vs misma semana de 2022): 40.77%

Solicitudes de desempleo por cada 100,000 personas trabajando: 73

Estado: (48) Maryland

Variación (última semana vs semana anterior): -18.14%

Variación (última semana vs misma semana antes de la pandemia): -45.34%

Variación (última semana vs misma semana de 2022): -12.95%

Solicitudes de desempleo por cada 100,000 personas trabajando: 67

Estado: (49) Vermont

Variación (última semana vs semana anterior): -42.86%

Variación (última semana vs misma semana antes de la pandemia): -48.26%

Variación (última semana vs misma semana de 2022): 8.33%

Solicitudes de desempleo por cada 100,000 personas trabajando: 91

Estado: (50) Delaware

Variación (última semana vs semana anterior): -37.67%

Variación (última semana vs misma semana antes de la pandemia): -44.77%

Variación (última semana vs misma semana de 2022): -10.70%

Solicitudes de desempleo por cada 100,000 personas trabajando: 71

Estado: (51) Distrito de Columbia

Variación (última semana vs semana anterior): -83.58%

Variación (última semana vs misma semana antes de la pandemia): -88.83%

Variación (última semana vs misma semana de 2022): -80.00%

Solicitudes de desempleo por cada 100,000 personas trabajando: 17

Para más detalles sobre el listado completo y la metodología utilizada, ingresa aquí.

Sigue leyendo:

· Pequeños y medianos empresarios en EE.UU. piensan que recesión que está por venir será peor que la de 2008

· Mayoría de adultos jóvenes en EE.UU. quieren tiempo libre pagado y horario flexible para emplearse: Encuesta

· Economía de Estados Unidos agrega 209,000 puestos de trabajo en junio