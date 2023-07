Cardi B es vista como “vulgar” por el atrevido baile que realizó en un parque infantil (VIDEO)

El pasado martes se viralizó un video que protagonizó la cantante Cardi B, y es que se encontraba de paseo y aprovechó para demostrar sus habilidades en el baile, pues lo llamativo en este caso fue verla realizando sus pasos de twerking en un parque infantil.

La rapera lució su larga melena suelta, un vestido rosado más arriba de las rodillas y unos tenis, al tiempo que se puso de espalda frente al abuelito de ‘Los Rugrats’, mientras que mueve su cabello de un lado al otro y se da algunos toques en su retaguardia.

El video en pocos segundos se viralizó en las diversas plataformas, al tiempo que las burlas y comentarios negativos en su contra estuvieron a la orden del día, tras considerar que no era el lugar ideal para demostrar el ritmo que lleva en la sangre.

Los internautas se tomaron un tiempo para hablar de la publicación, y es que pocos se expresaron a su favor por la manera en la que mueve su trasero en un lugar infantil. Por ello, algunos han dicho que no es una persona que tenga un cerebro completamente normal, así como algunos se burlaron del tamaño de su retaguardia.

“Pinches viejas, lo único que saben es mover el cul** y allí van todas las tontas apoyando a esa retrasada”, “Ahora si se le corrió la teja a esta”, “La fama nunca deja a las personas con cerebro normal”, “¿Qué se puede esperar de gente ignorante y vulgar? Sin educación y sin cerebro”, “A esas vacas sagradas no se les puede decir la verdad”, “Le falta un tornillo”, “Está tocada de la cabeza esa mujer”, “Qué idiotez”, “De verdad esto es una vergüenza pública”, “Ignorancia total”, “Esa mujer tiene más trasero que neuronas”, “Esto es una completa grosería”, “Se pasan, ¿será que no sabe hacer otra cosa?”, “¿Qué le sucedió? O debe ser que no le dio el cerebro para ver que está en un lugar de niños”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

