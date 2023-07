6 consejos dados por la inteligencia artificial para aumentar tus probabilidades de ganar la lotería

Todo mundo anda desesperado, comprando tickets de lotería, en especial del Powerball y del Mega Millions, ya que ambos sorteos acumulan una bolsa millonaria, pues durante varias semanas nadie ha podido acertar a la combinación ganadora.

Aunque todos sabemos que en la lotería interviene mucho la suerte y el azar, lo cierto es que sí existen algunas estrategias que te pueden ayudar para aumentar tus posibilidades de ganar, las cuales se basan en la estadística y en la actualidad, en la inteligencia artificial.

El sitio web semana decidió consultar a una herramienta de inteligencia artificial para que esta diera algunos consejos para que una persona tuviera más chances de ganar un premio significativo de lotería, que te presentamos a continuación.

6 consejos para aumentar tus posibilidades de ganar la lotería, según la inteligencia artificial

1) Jugar de forma continua. Según la IA, una de las mejores formas de aumentar tus chances de ganar la lotería es jugarla de forma habitual. Cuanto más se juegue, mayores son las oportunidades de atinarle a los números ganadores.

Para poder hacerlo, establece un presupuesto destinado a juegos de lotería y gástalo en ellos, ya sea comprando tickets semanales o apostando a sorteos regulares.

2) Elige números poco populares. Evita combinaciones numéricas que vayan de los números del 1 al 31 o fechas de cumpleaños. Muchos suelen elegir fechas significativas cuando se juega a la lotería, lo que significa que si ganan con esos números, es más probable que tenga que compartir el premio con alguien más. Pero si eliges números poco populares o utilizas una opción de selección aleatoria para evitar patrones comunes y aumentar sus probabilidades de ganar, el premio será completo en caso de acertar los números ganadores.

3) Formar parte de un grupo de juego. En estos grupos, varias personas se unen para comprar tickets de lotería en conjunto, lo que les permite aumentar sus probabilidades de ganar sin tener que gastar tanto dinero. Aunque si el grupo gana, el premio se divide entre todos los miembros.

4) Usa sistemas de números. Pueden ser muy útiles para organizar sus selecciones de números de forma estratégica. Estos implican el uso de fórmulas matemáticas o patrones estadísticos para seleccionar los números, como pueden ser los denominados calientes y fríos.

5) Considera probar en otras loterías. Hay loterías con mayores probabilidades de ganar en comparación de otras, por lo que es ideal que investigues todas las opciones que existen para que apuestes a aquellas que tengan probabilidades más favorables. Por ejemplo, las loterías locales suelen tener menos participantes que las loterías nacionales, lo que significa que sus probabilidades de ganar podrían ser ligeramente mayores, o los raspaditos, en donde hay muchos premios en juego.

6) Tener mucha paciencia. Es fundamental mantener una actitud positiva y no desesperarse si no se gana de forma inmediata. La lotería es un juego de azar y ganar el premio gordo puede ser extremadamente improbable. Mantén las expectativas realistas y disfruta del proceso de jugar. Al final del día, la lotería se trata de diversión y entretenimiento, no solo de ganar dinero.

