Conoce el nuevo hotel de Rafael Nadal en Mallorca

El tenista Rafael Nadal ha inaugurado el pasado 1 de julio el hotel Zel en Mallorca, España. Este hotel de lujo lo fundó en alianza junto a Gabriel Escarrer, fundador y presidente de Meliá Hotels International.

Este nuevo hotel tiene como concepto principal el Mediterráneo, Nadal tiene la intención de que muchos encuentren en la isla el encanto que a él lo ha enamorado. “Gracias al gran trabajo de nuestro equipo para llegar a este momento, estoy feliz de presentar mi segunda casa en Mallorca. El primer hotel de la familia Zel”, escribió en Instagram.

Uno de los principales atractivos del lugar es que cuenta con acceso a la playa de Palma Nova, en Mallorca. Según la revista ‘Architectural Digest’, para el diseño del lugar se quisieron fusionar dos conceptos: la fiesta y la siesta.

El concepto de la siesta está más ligado a la decoración del lugar, pues los colores claros y los elementos inspirandose en la naturaleza son protagonistas. Esto hace que el espacio de la paz y tranquilidad necesaria para el descanso. En su interior destaca la madera y textiles tejidos.

El diseño de interiores estuvo a cargo de Álvaro y Adriana Sans, quien son parte del estudio ASAH.

Por otro lado, la fiesta es parte del diseño de la programación de actividades en el lugar. Los que quieran disfrutar de esa parte de la isla podrán hacerlo, pues Zel ofrece conciertos, gimnasios, bares y más.

Además de acceso a la playa, el hotel ofrece a sus huéspedes dos piscina, un spa, baño de vapor y sauna.

Como todo gran hotel, cuenta con un restaurante de primera. En este caso el lugar se llama Beso Beach Mallorca y es un restaurante estilo club de playa, su menú ofrece platos de marisco típicos del Mediterráneo y del País Vasco.

Nadal y sus socios dejan claro que esta sede en Mallorca es solo la primera del proyecto Zel, por lo que próximamente seguro se están anunciando otras ubicaciones. View this post on Instagram A post shared by Meliá Hotels International (@melia.hotels.international)

