Servicio Secreto finaliza investigación sobre cocaína hallada en la Casa Blanca y aún no ha acusado a nadie formalmente

El Servicio Secreto confirmó este jueves que finalizará su investigación sobre el hallazgo de cocaína en el Ala Oeste de la Casa Blanca, y acotó que no lograron acusar sospechosos específicos que pudieran estar vinculados a la sustancia. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

Asimismo, la finalización de la investigación por parte del Servicio Secreto fue confirmada por congresistas republicanos. Marjorie Taylor Greene, legisladora del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, informó que la investigación concluirá este viernes.

De acuerdo con información reseñada por The Hill, Greene explicó que el Servicio Secreto logró elaborar una lista de aproximadamente 500 sospechosos potenciales. No obstante, la lista de sospechosos involucrados con el hallazgo de la cocaína no fue revelada al público y aún no se ha hecho una acusación formal hacia ningún individuo.

La congresista acotó que el Servicio Secreto informó que la lista de sospechosos incluye una amplia variedad de personas, pero que las identidades de estas personas es información confidencial.

La confirmación de la finalización de la investigación por parte del Servicio Secreto se produce luego de que el presidente del Comité de Supervisión, el republicano James Comer, enviara una carta al director del Servicio Secreto solicitando una reunión personal para discutir el suceso.

La cocaína fue hallada el pasado 2 de julio por parte del Servicio Secreto, los cuales desalojaron la Casa Blanca tras encontrar la sustancia en el vestíbulo del Ala Oeste de la residencia presidencial.

Laura Boebert, congresista republicana, dijo, según The Hill, que el Servicio Secreto informó a los legisladores que hallaron 0,007 gramos de cocaína.

Asimismo, el Servicio Secreto informó que no se pudo determinar el momento exacto en que se dejó la cocaína en la Casa Blanca.

“Podría haber sido ese día, podría haber sido una semana antes, podría haber sido meses antes”, dijo el representante Jamie Raskin (demócrata por Maryland), el principal demócrata del panel, a los periodistas, según The Hill.

El Servicio Secreto confirmó el jueves que su investigación sobre cómo el objeto ingresó a la Casa Blanca ha concluido debido a la falta de pruebas físicas.

¿Cómo fue la investigación del Servicio Secreto sobre la cocaína hallada en la Casa Blanca?

De acuerdo con información de The Hill, el Servicio Secreto indicó que el empaque de la cocaína fue revisado minuciosamente y sometido a pruebas de huellas dactilares y de ADN.

“La sustancia y el empaque fueron sometidos a pruebas forenses adicionales. La sustancia fue analizada para determinar su composición química. El empaque fue sometido a un análisis avanzado de huellas dactilares y ADN“, indicó el Servicio Secreto, y agregó que ambos análisis fueron realizados por el laboratorio de criminalística de Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Pese a ello, las pistas no fueron suficientes para realizar comparaciones investigativas, aunque sí se estableció, como mencionamos antes, una lista potencial de sospechosos.

Asimismo, el Servicio Secreto indicó que no consiguieron información en las cámaras de vigilancia que pudieran proporcionar pistas sobre el origen de la cocaína, según The Hill.

Greene criticó al Servicio Secreto por no realizar pruebas de drogas a los 500 sospechosos potenciales, y dijo que les preguntó a los informantes de la agencia por qué no lo considerarían.

El vocero de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, cuestionó los resultados de la investigación del Servicio Secreto e incluso aseveró que con la administración de Joe Biden “no hay justicia”.

“Parece que Biden Inc. vuelve a actuar ¿Cómo es posible que en la Casa Blanca, con seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, encuentren cocaína y ahora simplemente cierren la investigación. Solo cuando los Biden están a cargo no hay justicia igualitaria“.

El hallazgo de la cocaína en la Casa Blanca generó fuertes ataques por parte del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“¿Dónde están las grabaciones de seguridad de la Casa Blanca? Como las que yo, abierta y felizmente, le di al retorcido de Jack Smith (fiscal especial que investiga a Donald Trump por el mal manejo de documentos clasificados). Estas grabaciones mostrarán rápidamente de dónde vino la cocaína en la Casa Blanca. Ellos ya saben la respuesta, pero probablemente no les guste“, dijo Trump, de acuerdo con información del portal de noticias The Hill.

En la red social Truth Social, Trump sugirió además que la cocaína fue usada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y por su hijo, Hunter Biden, quien recientemente fue acusado de delitos federales y llegó a un acuerdo con los fiscales.

“¿Acaso alguien de verdad cree que la cocaína hallada en el ala oeste de la Casa Blanca, muy cerca de la Oficina Oval, es para el uso de otras personas distintas a Hunter y Joe Biden?“, cuestionó el ex presidente republicano.

