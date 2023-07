Vocera de la Casa Blanca opina que preguntar si la cocaína hallada en el Ala Oeste pertenece a la familia Biden es “irresponsable”

Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, le dijo este viernes a un reportero que preguntar si la cocaína hallada en el Ala Oeste de la residencia presidencial pertenecía, efectivamente, a la familia Biden, era, a su juicio, “irresponsable”. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

“Preguntar algo así es, en verdad, increíblemente irresponsable. Ha habido mucho reporte irresponsable acerca de la familia, y eso debo denunciarlo. He sido muy clara: la familia Biden no estaba aquí. No estaban aquí. Estaban en Camp David“, aseveró Jean-Pierre en una rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca el pasado viernes.

El hallazgo de cocaína en la Casa Blanca generó una ola de comentarios por parte de los oponentes políticos de Joe Biden.

Uno de estos comentarios provino de Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, quien aseguró que la sustancia hallada en el Ala Oeste de la Casa Blanca era, en su opinión, del uso de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, y del propio mandatario de EE.UU.

“¿Acaso alguien de verdad cree que la cocaína hallada en el ala oeste de la Casa Blanca, muy cerca de la Oficina Oval, es para el uso de otras personas distintas a Hunter y Joe Biden?“, dijo Trump a través de la red social Truth Social.

Esta idea ha sido desestimada por Kayleigh McEnany, ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien negó que la cocaína perteneciera a Hunter Biden.

En una entrevista ofrecida al programa “Fox and Friends”, de Fox News, McEnany aseguró que: “Hunter Biden dejó la Casa Blanca el viernes, y estaba en Camp David. No hay forma, es inconcebible pensar que la cocaína estuviese allí por un período de 72 horas, así que lo descartaría“.

Voceros de la Casa Blanca indicaron que la cocaína fue hallada en la Biblioteca de la planta baja, en una zona de alto muy transitada, pues está abierta a grupos de turistas que acceden previa reserva por medio de las embajadas o de representantes en el Capitolio.

La cocaína fue hallada durante una rutina de barrido del Servicio Secreto durante la noche del pasado domingo.

Sigue leyendo:

– Confirman hallazgo de cocaína en la Casa Blanca

– Biden no he emitido una declaración sobre el hallazgo de cocaína en la Casa Blanca

– La Casa Blanca se pronuncia sobre la cocaína hallada en sus instalaciones: Fue encontrada en una zona transitada