Veljko Paunovic y Chivas de Guadalajara cuidan a Yael Padilla de explotar una fama que afecte su carrera

Las Chivas Rayadas de Guadalajara se encuentran teniendo un positivo arranque en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX al ser el único equipo en haber alcanzado la victoria en las dos primeras jornadas y colocarse así en la primera posición con un total de seis puntos.

Uno de los principales responsables de este hecho es el canterano del Rebaño Sagrado, Yael Padilla, quien sumó par de goles en la misma cantidad de partidos durante su debut en la primera división del balompié azteca.

Este hecho ha generado que su nombre empiece a sonar entre la fanaticada y los medios de comunicación y así ha venido sumando fama poco a poco; a pesar de esto, el entrenador Veljko Paunovic reconoció que lo han cuidado bastante para que esta fama no termine afectando su carrera en algún futuro como le ha pasado a muchos futbolistas.

“En cuanto a nuestro jugador Yael, aquí lo intentamos proteger, pero tampoco hay que pensar que hay un enemigo ahí. Simplemente yo creo que hay que ser muy sabio y muy habilidoso porque él tiene que disfrutar de su momento también. No hay que decirle no, no mires, no veas, no te expongas. Hay que darle obviamente herramientas para que pueda manejarse con esta situación porque todos hemos soñado llegar a debutar, marcar un gol y tener a toda la gente entusiasmada, convertirse en un pequeño ídolo en algún momento”, expresó en conferencia de prensa.

Padilla, que nació en Jalisco, era uno de los jugadores más adelantados de Paunovic y por tal motivo fue uno de los convocados para apoyar a la plantilla ofensivamente en este arranque del torneo Apertura 2023, y hasta ahora lo ha hecho bastante bien.

“Eso es algo que uno tiene que disfrutar, pero es importante también mencionar cómo se lleva esa fama. Nosotros aquí tenemos mucha gente que hemos pasado por esos momentos. Tenemos en el cuerpo técnico y en la dirección deportiva fantásticos exjugadores que han manejado muy bien en su propio entorno, en su propia piel, pero también luego como directivos en grandes escenarios como la Selección Española y Real Madrid. En mi caso Atlético de Madrid, también selecciones y otros lugares. En el cuerpo técnico hay gente de Manchester United, de Argentina, de Portugal, todos son países y entornos que te dan esa experiencia”, resaltó.

Se espera que el jugador arranque como titular este jueves ante los Rayos de Necaxa por el compromiso correspondiente a la jornada 3 del campeonato liguero.

“Con ese bagaje, nosotros estamos muy sensibles y pendientes de cualquier cambio negativo que pueda surgir y les puedo garantizar que hasta el momento, Yael ha estado llevando muy bien su situación y lo más importante: demostrando en cada entrenamiento su enfoque y sus ganas. Nosotros se lo dejamos claro, pero él también lo sabe y en su entorno familiar también se lo están diciendo: todavía no ha conseguido nada, todavía puede dar más. Para la gente, pienso que tienen que saber que él les va a dar más, pero también hay que cuidarlo y darle ese apoyo, ese cariño, al mismo tiempo darle su tiempo”, concluyó.

