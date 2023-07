Karol G lanza dardos con su nueva canción: “Todos somos capaces de nadar en medio de tiburones” 

Un nuevo tema de Karol G ha llegado para revolucionar el mundo de la música. La cantante colombiana no pudo contener las ganas de entregarle a sus millones de fanáticos una nueva canción, la cual tiene un mensaje muy directo y especial que dar.

En “S91” Karol G habla sobre las personas que quieren ser como ella, pero asegura que su ‘flow’ no está a la venta. “Yo no tengo gente que me envidia, yo lo que tengo es aprendices”, es una de las frases que ‘la bichota’ dice al comienzo de la canción.

Mientras que la canción va avanzando, en el video podemos ver a Karol G corriendo mientras por el desierto mientras que una manada de lobos corre detrás de ella. “La paisa llevando la delantera…”, dice la colombiana en una parte, mientras que también anuncia que sus regalías le alcanzan para vivir cuatro vidas más. La cantante en el tema hace referencia a disqueras que se pelean por ella y a personas que ahora, en su éxito, quieren formar parte de su equipo cuando antes no la querían.

Asimismo, tras haber superado la persecución de los lobos sale del desierto, pero llega al mar en donde nada en compañía de feroces tiburones, los cuales hasta intenta comérsela. Sin embargo, a Karol G nada le sucede, pues ella aprendió a nadar con tranquilidad con los tiburones y nada la afecta.

En Instagram la colombiana dejó mucho más claro el mensaje detrás de este tema. “La vida está llena de situaciones lobas vestidas de ovejas… pero SIEMPRE hay algo que te protege y que pelea a tu favor… Todos somos capaces de nadar en medio de tiburones… es cuestión de la tranquilidad, de calma y de la confianza que tengamos en nosotros mismos”, dijo la artista.

“Cuando estamos en una situación difícil, dolorosa, incómoda, la evitamos, no la aceptamos, nos oponemos, cuando en realidad a veces solo deberíamos dejarnos llevar porque Dios, el universo o en lo que sea que tú creas, tiene un plan mucho mejor. Enfócate en ti y en tus fortalezas, lo demás son cosas que aparecen en la vía, que cuando las pasas ellas se quedan ahí, en el camino”, también destacó la colombiana sobre el mensaje de su canción.

