Conoce el hotel donde Marjorie de Sousa se hospedó en Tulum

La actriz venezolana Marjorie de Sousa no ha parado de presumir en redes sociales parte de su viaje a Tulum, en la Península de Yucatán.

Gracias a una serie de videos y fotos que compartió la actriz en su cuenta de Instagram, se pudo conocer que se hospedó en The Yellow Nest, un hotel boutique rodeado de naturaleza y que, según la misma venezolana, es “un lugar donde desconectar de tanto ruido, para conectar con lo real”.

Estas publicaciones también sirvieron para saber que el viaje no lo hizo sola y que incluso parece ser que el principal motivo era celebrar el cumpleaños de su actual pareja, de quien por los momentos no se conoce nombre. La foto que compartió permite ver al hombre de espalda dentro uno de los famosos canotes de Tulum.

Escribió: “Feliz cumpleaños amor mío. Eres tú el regalo para nosotros. Te amamos”.

La visita a ese canote fue posible gracias a la buena ubicación del hotel. Está muy cerca del Parque Dos Ojos y se encuentra rodeado de naturaleza. “La verdad estoy enamorada de todo lo que tenemos, sobre todo de ver que si existen personas que respetan la naturaleza y la cuidan”, dijo De Sousa.

The Yellow Nest no es un hotel demasiado grande, pero sí está bien pensado en cuanto diseño, además que su entorno lo ayuda a ser atractivo para cualquier turista.

Cuenta con dos tipos de habitaciones tipo cabaña, una con más comodidades que otra, lo que permite que cada huéspedes elija según sus necesidades y personas que lo acompañan. Una de las habitaciones es ideal para 1 o 2 personas y la otra para 2 o 4 personas.

Uno de los servicios que disfrutó De Sousa fue el de excursiones a diferentes zonas cercanas al hotel. Aquellos que quieren viajar para descansar también pueden quedarse en las instalaciones a disfrutar de servicios como: piscina, temazcal y área de yoga. View this post on Instagram A post shared by The Yellow Nest (@the.yellownest)

