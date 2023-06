Marjorie de Sousa presume sus largas y bronceadas piernas con una minifalda amarilla

Dice un viejo refrán: “La que de amarillo se viste en su belleza confía”. Y parece que Marjorie de Sousa en este tema goza de mucha confianza en sí misma. Porque hace unas horas hemos podido ver cómo en Instagram deslumbraba con su belleza física con un traje de minifalda en color amarillo. Color que en su tonalidad pastel evidenció a la perfección el bronceado de sus largas piernas.

Por delante, por detrás, desde abajo y desde arriba… no hay ángulo de sus piernas que no se haya visto en este video. Y es que la mini falda permitió que hasta sus muslos quedaran a la vista de todos. Pero ojo, que la actriz no se vistió de esta manera por simple coincidencia. ¡No! La protagonista de “Hasta El Fin del Mundo” presentó su nuevo proyecto televisivo.

De Sousa se vistió de esta manera para la presentación de la telenovela “Golpe de Suerte”, producción de Nicandro Díaz para TelevisaUnivision. De esta historia sabemos que será de corte para toda la familia. Según confirmó su protagonista, Eduardo Yáñez, estamos frente a un proyecto nada complicado que pretende que los televidentes se olviden de todos sus problemas en su historia.

Junto a él y como pareja estelar estará Mayrín Villanueva. La villana de “Golpe de Suerte” no es otra que Marjorie de Sousa, quien hoy sí le hará muchas villanías al personaje de Yáñez, con quien trabajó en “Amores Verdaderos” hace diez años, también con Televisa.

La segunda pareja estelar de esta telenovela está conformada por Eva Cedeño y Gonzalo García Vivanco, quien protagonizó recientemente “Corazón Guerrero”, junto a la estrella de Univision, Alejandra Espinoza. El resto de actores que participarán en este proyecto son: Sergio Sendel, Michelle González, Horacio Pancheri, Daniela Martínez y Carlos Said.

Aún no hay fecha de estreno para la telenovela “Golpe de Suerte” ya que la televisora sólo ha anunciado que las grabaciones de ésta darán inicio el próximo mes de julio. La historia podrá verse, además, no sólo en México sino también en Estados Unidos.

