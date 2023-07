Critican plan del Alcalde Adams para desalentar llegada de nuevos migrantes a Nueva York

El mandatario anunció esta semana una campaña, que la Ciudad promoverá en la frontera a través de volantes y redes sociales, para dejarles saber a recién llegados que en la Gran Manzana ya no hay espacio para recibirlos, y defensores comunitarios no solo afirman que la estrategia no muestra los principios de los neoyorquinos sino que no servirá