Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘la más viral’ se reencuentran y él le da un lujoso auto de cumpleaños

La cantante Yailin ‘la más viral’ el 4 de julio cumplió un año más de vida, pero no pudo celebrar como normalmente se hace, debido a que ese día se sometió a un cirugía estética, aunque Tekashi 6ix9ine viajó a República Dominicana y desde las clínica la sorprendió.

A través de las redes sociales ella compartió parte de lo que ha sido su avance luego de un retoque que le realizaron en el quirófano, y es que se quitó la faja para mostrar lo bien que luce y por lo visto ya está en condiciones de viajar y el lunes regresó a Miami donde terminó impactada con un regalo que recibió.

El rapero la recibió en su llegada a EE.UU. y lo que la dominicana no contaba era con que los regalos por su cumple seguirían, y es que le dio un auto, al tiempo que detalló que este martes le dará otro obsequio por sus 21 años.

“¡Vete y a ver si te encuentras alguien como yo jaja relajo Feliz Cumpleaños @yailinlamasviralreal esto sigue! Te falta otro mañana. Bienvenido a MIAMI bby @neeltpt thanks bruh for finding me the rat so short notice”, fue el mensaje que acompañó el contenido audiovisual colgado en el perfil de ambos.

Los internautas se tomaron unos segundos para opinar sobre el más reciente regalo de la expareja de Anuel AA, al tiempo que se tornaron bastante divididas, mientras que algunas fueron tanto positivas como negativas.

“Quede seca y yo dando cu** gratis”, “Después de cada tormenta viene el arcoíris”, “Anuel no empata ni que vaya a Disney y se ponga las orejitas de Mickey”, “Lo que Anuel nunca hizo”, “El beso lo están guardando para dárselo en premios juventud en presencia de Anuel“, “Esa niña nunca la había visto tan feliz desde que está con Tekashi sonríe todo el tiempo”, “Tanto que critican y a ustedes no les regalaron ni un cupcake de la tienda de la esquina con vela”, “Tanto que critican y a ustedes no les regalaron ni un cupcake de la tienda de la esquina con vela”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

