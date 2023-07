Nikki Haley sobre la carrera presidencial en EE.UU.: “Las encuestas nacionales no importan ahora”

Nikki Haley, aspirante presidencial republicana y ex gobernadora de Carolina del Sur, no está en el mejor lugar si se tienen en cuenta las recientes encuestas nacionales acerca de la carrera presidencial en Estados Unidos.

De acuerdo con resultados de la encuestadora FiveThirtyEight, reseñados por ABC 4 News, Haley solo cuenta con un 3.6% de apoyo dentro del electorado republicano, lo que la deja por debajo de candidatos como el expresidente Donald Trump (51.9%), el gobernador de Florida Ron DeSantis (18.6%), o Vivek Ramaswamy (6.8%, aunque en otras encuestas iguala al mandatario de Florida).

Un cuarto lugar que, en realidad, no es del todo insignificante, dado el gran número de aspirantes presidenciales republicanos en las primarias del GOP. De hecho, Haley está por encima de otros aspirantes como el senador Tim Scott, el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie o el ex gobernador de Arkansas, William Asa Hutchinson.

Pese a ello, la aspirante presidencial republicana no considera esto como un obstáculo. A principios de este mes, Haley aseguró en el programa “Fox News Sunday”, con Shannon Bream, que: “Creo que podemos ver las elecciones presidenciales pasadas y entender que las encuestas nacionales no importan ahora“.

Haley agregó que próximamente habrá oportunidades, como los debates nacionales, que espera aprovechar.

“Tenemos debate en agosto, en septiembre, en octubre. Estoy calificada para ir a un escenario de debates. No se trata de cuánta gente aparece en tus manifestaciones. Se trata de cuantas veces te presentas, qué tan difíciles son las preguntas que respondes y qué alianzas puedes hacer. Eso es lo que estamos haciendo“, dijo Haley a Shannon Bream, según reseñó ABC 4 News.

Asimismo, Haley estará próximamente en New Hampshire para presidir un acto público en el que retomará su campaña como aspirante presidencial.

De acuerdo con ABC 4 News, se espera que Haley retome su mensaje primario: el de empoderar a las nuevas generaciones y a dejar “los dramas del pasado atrás”, lo cual puede implicar dar la espalda al expresidente Donald Trump, quien, a pesar de ser el aspirante presidencial favorito, también enfrenta 37 cargos por el mal manejo de documentos clasificados.

