Traficante de drogas involucrado en la muerte del actor Michael K. Williams fue sentenciado a 2 años y medio en prisión

El traficante de drogas Carlos Macci, de 72 años de edad, fue sentenciado a 2 años y medio en prisión por su papel en la muerte por sobredosis del actor Michael K. Williams, conocido por sus papeles en series de televisión como The Wire o When They See Us