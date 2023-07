Niña luchó por su vida durante 14 minutos en bus escolar mientras supervisora latina miraba su teléfono: acusación en NJ

Amanda Dávila fue acusada de homicidio involuntario en el caso de la niña Fajr Atiya Williams, una alumna con necesidades especiales que fue estrangulada con su cinturón de seguridad cuando viajaba en un bus escolar en Nueva Jersey.

Dávila (27) era la supervisora de ese transporte escolar, pero al parecer no se percató de la emergencia de la niña de 6 años porque durante esos 14 minutos cruciales estuvo usando su teléfono con los auriculares puestos, lo cual es una violación de las políticas y procedimientos para su trabajo, según la policía de Franklin Township.

La tragedia sucedió la mañana el lunes 17 de julio, cuando la menor viajaba en una silla de ruedas en la parte trasera del autobús y la acusada estaba sentada a sólo unos metros de distancia, según la fiscalía. Debido a su discapacidad, la niña no hablaba, pero podía emitir sonidos, dijo su madre Najmah Nash a CBS News.

En algún momento del trayecto a Claremont Elementary School una serie de baches en el camino hicieron que la niña se desplomara en su silla de ruedas. Eso causó que el arnés de cuatro puntos que la sujetaba a la silla se apretara alrededor de su cuello, impidiéndole respirar, dijeron las autoridades.

La niña perdió el conocimiento a las 8:48 a.m., pero Dávila no se dio cuenta de que algo andaba mal hasta que el autobús llegó a la escuela en a las 9:02 a.m., 14 minutos después, detalló Fox News.

Cuando Dávila notó que algo andaba mal se puso en contacto con un miembro del personal de la escuela para pedir ayuda, dijo la policía. Una maestra ingresó al autobús y dijo que no estaba segura de si la niña estaba respirando. En ese momento, se convocó a personal adicional y la reanimación cardiopulmonar (RCP) comenzó a las 9:06:40 a.m., según NJ.com, citando la denuncia penal.

Fajr fue transportada a un hospital local y colocada en cuidados intensivos antes de ser declarada muerta el miércoles 19.

Ayer Dávila fue puesta en libertad en espera de una futura comparecencia ante el Tribunal Superior, programada para el 28 de agosto ante el juez Peter Tober, indicó MyCentralJersey.com.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.