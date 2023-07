Aunque a la gente no le guste, Elizabeth Álvarez sigue con Jorge Salinas

Elizabeth Álavarez asegura mantener un matrimonio muy estable con Jorge Salinas y ya están planeando cómo festejarán su aniversario de bodas, luego de que la pareja estuvo en los encabezados de la prensa por la supuesta infidelidad que el actor cometió con su nutrióloga; sin embargo, la villana de telenovelas afirma que están bien aunque haya gente que los quiera ver separados.

“Estamos juntos, estamos planeando nuestras próximas vacaciones para irnos de aniversario, y ya nada más nos seguirán viendo juntos a pesar de que habrá gente que se empeñe en que no, pero aquí estamos. ¡Y qué bonito! ¡qué bueno! Porque yo creo que hay gente que sí le da gusto”.

La actriz explica por qué considera tan importante mantener una buena relación con los medios y es algo que ha tratado de transmitirle a su esposo.

“Yo creo que uno no puede lidiar con la prensa, somos una mancuerna perfecta, así como un matrimonio, la prensa y el artista es la mancuerna perfecta…

“La verdad es que nos necesitamos unos a otros, somos un súper equipo. Yo agradezco a los medios de comunicación todo, yo la verdad que tengo una relación increíble con todos, pero también creo que hay momentos en la vida que no todos tenemos ni el humor ni las ganas y hay quien los evade, hay quien los confronta, cada quien como lo pueda resolver.

“Yo no puedo responder por los demás ni hablar por los demás ni por mi esposo”. Incluso, Elizabeth siente y valora el cariño que le dan los periodistas por siempre tener buena comunicación con ellos.

“Y yo he pasado de todo, bueno o malo, y aquí estoy teniendo una relación con ustedes que la verdad creo que ha sido de amor y respeto.

“Siento que me tienen mucho cariño y no nada más a mí, a mi matrimonio, a mi familia y pues yo no tengo nada que decir y aunque me dijeran en algún momento que me han gritado cosas o hecho preguntas incómodas, yo soy la responsable de responder lo que yo quiera”.

