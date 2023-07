Raphy Pina asegura que cuando salga de prisión agrandará su ‘manada’

Raphy Pina celebra su cumpleaños 45 y desde la prisión en la que se encuentra ha enviado un mensaje a todos sus seguidores en esta fecha tan especial. El empresario de la industria musical y pareja de Natti Natasha se mostró en una foto junto a su amada y sus cuatro hijos al dejar ver estas palabras por su fecha natal.

En su mensaje por estos 45 años resalta el amor de su familia y hace un anuncio que seguramente le gustó a más de un fanático, de esos que disfrutan a montones de la familia del puertorriqueño en redes sociales: Raphy Pina tiene planes de agrandar la familia.

“45 añitos y esta gente lo que han hecho conmigo es ponerme más joven pa cuando salga seguir agrandando la manada”, comenzó diciendo el empresario de la industria musical.

“¡Gracias DIOS, a mis familiares, amigos, colegas, que siempre me envían cartas de apoyo sin importar el pasado; a los familiares cibernéticos que me mantienen activo, en fin a todos! Gracias por el cariño, respaldo y FE ante todo este proceso IN… bueno, ya estuviera cumplido, pero na seguimos con los guantes puestos que el próximo si lo celebraremos en grande”, también agrega Pina en su mensaje.

Las felicitaciones a Raphy Pina

Raphy Pina se ha ganado el amor de los internautas en redes sociales desde hace mucho tiempo por la manera en la que comparte el contenido de trabajo y de su familia, quienes han conquistado a muchos internautas y ellos han dejado sus mensajes de felicitaciones y buenos deseos para el boricua.

Además, integrantes de la industria musical han enviado sus mensajes a la pareja de Natti Natasha y a continuación te los mostramos.

Luis Fonsi: Felicidades brother. Deseándote siempre mucha salud, fuerza y bendiciones

Guillermo Giraldo (padre de Karol G): Feliz cumpleaños 🙏🏻, sé que pronto estarás con los tuyos 👊👊👊, Fuerza

Vicente Saavedra: Felicidades bro 🎂salud y vida! Dios bendiga! Abrazo

Alexa Olavarria: Feliz cumple Raphy 🎊🎂 Muchas Bendiciones Siempre 🙏 Abrazos

Alexandra Martín: Primer año de no poder felicitarte en nuestro cumpleaños! Pero me llena tanto verte en esta foto con tu hermosa familia! ❤️ you got this!!!! Dios los bendiga

Sigue leyendo: