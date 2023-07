Brass Queens se convierte en la mejor banda y obtiene el premio Riders’ Choice de la MTA

La agrupación Brass Queens obtuvo el primer premio MTA WE❤️NYC Riders’ Choice Award, que galardona a los mejores “artistas callejeros” quienes participan la mayoría en las estaciones del Subway de la Gran Manzana.

Después de una semana de votación pública, Brass Queens se llevó a casa el gran premio con el 55.7 por ciento de los más de 55,000 votos emitidos y recibirá una sesión de grabación exclusiva con Atlantic Records.

El Premio Riders’ Choice fue desarrollado por la campaña WE❤️NYC para alentar a los artistas y músicos que han ganado lugares codiciados en el programa MTA Music Under New York y han animado los viajes de los neoyorquinos desde que el programa se convirtió en parte de MTA Arts & Design en el 1987. Por primera vez, los pasajeros del transporte público tuvieron la oportunidad de seleccionar su favorito de tres presentaciones musicales que forman parte de la primera camada de artistas seleccionados para el programa desde el inicio de la pandemia en el 2020.

“Esta competencia celebra el metro y la música, dos partes integrales de la estructura de Nueva York”, expresó la gobernadora Hochul. “Brass Queens ejemplifica lo que significa ser neoyorquino y estoy emocionada de verlas impresionar a los viajeros y turistas por igual en todo el sistema de metro con su increíble sonido”, agregó la funcionaria.

Brass Queens es un grupo musical femenino con una sección de instrumentos de viento que combina funk, soul y hip-hop que apela a la tradición de segunda línea de Nueva Orleans. Son conocidas por sus actuaciones de alta energía y su misión de empoderar a las mujeres a través de la música.

“Somos una banda de Nueva York pero con ritmos de Nueva Orleans cuando iniciamos el grupo sabíamos que romperíamos esquemas por ser todas mujeres. El programa Music Under New York nos ha permitido expresarnos y comunicarnos directamente con la gente de Nueva York. Hemos tocado en Blue Note y otros lugares pero no se comparan al metro”, expresó una de las integrantes de la banda ganadora en un video promocional.

Integrantes de Brass Queens ganadoras del Riders’ Choice Award. /Cortesía MTA

Los finalistas

Los tres finalistas de Riders’ Choice representan algunos de los talentos musicales más emocionantes y diversos de la ciudad y los usuarios pueden verlos actuar en la red de metro de la ciudad este año. Los otros finalistas que compitieron por el Riders’ Choice Award fueron:

Afro Dominicano: Es una banda de fusión latina que combina la música tradicional dominicana de raíces folclóricas con el alma afrocaribeña. Son conocidos por sus riffs de alta energía y sus baladas románticas.

“Somos una banda de Brooklyn y la razón por la que creamos este grupo fue para presentar un diferente musical diferente lleno de afro beat, reggae y rock”, manifestó un representante de Afro Dominicano.

Augie Bello : Instrumentista, vocalista, productor y compositor conocido por sus enérgicas presentaciones de saxofón en vivo en las calles de la ciudad.

“Crecí viendo a los artistas en el subway, soy saxofonista, vocalista y compositor. Cuando ves que la gente apurada en el tren se detiene para escucharte quiere decir que estás dando un buen show”, expresó Bello.

Más de 300 artistas

MTA MUSIC tiene más de 350 artistas que exhiben cuerdas clásicas, conjuntos de jazz, bandas de música del mundo, folk, grupos a cappella, cantautores y más, presentando una amplia gama de instrumentos como la kora gambiana, el tambor coreano, los tambores de acero de las Indias Occidentales, gaitas andinas, violonchelo cajón, arpas celtas y barrocas, guitarras, violines, dulcimers martillados y sierras musicales.

Los artistas están programados en 43 ubicaciones de MTA MUSIC en todo el sistema de tránsito, incluidas las estaciones de metro y las terminales de trenes de cercanías de MTA y la terminal de ferry de Staten Island. MTA Arts & Design presenta más de 7,500 actuaciones musicales en el sistema de tránsito cada año. Los músicos actúan en lugares designados con un cartel de Music Under New York que presenta su nombre y el logotipo de Music Under New York.

Por primera vez desde la pandemia de COVID-19, la MTA seleccionó 24 artistas de MTA MUSIC para tocar bajo su estandarte. Las audiciones iniciales fueron realizadas por MTA Arts & Design, que ofrece artes visuales y escénicas en la red de MTA. Cuarenta audiciones se registraron en Grand Central el pasado 28 de junio y 128 solicitaron ser considerados para la oportunidad.

Las audiciones fueron las primeras en realizarse desde el 2019, y las 33 desde que MTA MUSIC se convirtió en un programa de Artes y Diseño en el 1987. Esta fue la primera vez que el público pudo votar por su artista favorito de la MTA.