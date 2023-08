Vivir en Nueva York se ha vuelto mucho más caro este mes: aumentan tarifas de luz, gas, Subway, buses, puentes y túneles

Nueva York, la ciudad más cara para vivir en EE.UU. y una de las más costosas del mundo, se ha vuelto aún más onerosa este mes, con la coincidencia de aumentos en las tarifas de luz, gas, Metro, trenes, buses y algunos puentes y túneles, afectando también a residentes de áreas vecinas.

Es posible que todas esas alzas afecten otros rubros de consumo, como alimentos, recreación e Internet. Con Edison fue la primera en subir sus precios de gas (8.4%) y electricidad (9.1%), con vigencia apenas comenzó el mes, el pasado martes 1 de agosto. Y luego vendrá otros incrementos en enero de 2024 y 2025. Esta compañía surte electricidad a la mayor parte del condado Westchester y en toda la ciudad de Nueva York, excepto una pequeña parte de Queens. Además provee gas en Manhattan y El Bronx.

Al comienzo de 2022 los neoyorquinos ya fueron sorprendidos con aumentos de hasta 300% en las facturas eléctricas, en medio de la inflación histórica nacional.

El segundo golpe al bolsillo de este mes inflacionario llega mañana domingo, cuando los peajes en los puentes y túneles de la MTA aumentarán en un porcentaje mayor al previsto para las tarifas del Metro y el autobús que se activarán en dos semanas, el 20 de agosto.

Los peajes en los puentes y túneles de la MTA subieron por última vez en 2021. Desde mañana habrá diferentes porcentajes de incremento. Por ejemplo, los peajes de E-ZPass para automóviles en lo que la MTA llama “cruces principales” –los puentes Verrazzano, Whitestone, Throgs Neck y RFK/Triborough y los túneles Queens Midtown y Hugh L. Carey Brooklyn Battery– aumentarán aproximadamente 6%, hasta $6.94 dólares. Los peajes por correo, emitidos a conductores sin E-ZPass, subirán 10%, hasta $11.19.

Los descuentos MTA de E-ZPass sólo se aplican a los conductores cuyas etiquetas están registradas en Nueva York. Los automovilistas de Nueva Jersey o cualquiera de los otros 17 estados que utilizan el sistema E-ZPass pagarán la tarifa más alta de peaje por correo, pero tienen la posibilidad de cambiar su registro a NY para pagar menos, detalló Daily News.

Los usuarios de autobuses y trenes subterráneos pagarán 5.5% más cuando NYC Transit aumente su tarifa base de $2.75 a $2.90 dólares, en el tercer golpe al bolsillo neoyorquino este mes. Desde 2015 el transporte público de NYC no subía de precio.

Se espera que además las tarifas de Metro-North y LIRR suban alrededor de 4.3%, destacó ABC News. El aumento en el precio del viaje básico impactará además todas las modalidades de MetroCard y buses expresos ($7).

El incremento puede parecer irónico para muchos usuarios dada la inseguridad que se vive en Metro y buses, y el aumento de la indigencia y los evasores o polizones. En ese panorama la MTA enfrenta pérdidas de $690 millones de dólares anuales por la cada vez mayor cantidad de usuarios que acceden sin pagar. Irónicamente muy pocos usan el programa “Fair Fares” (Tarifas Justas) que ofrece la ciudad para que los neoyorquinos de bajos ingresos paguen la mitad de la tarifa en el transporte público, la misma que aplica para estudiantes, personas con discapacidad y mayores de 65 años. Verifique la elegibilidad para el programa aquí, en varios idiomas.

Los precios de la gasolina también han subido, aunque no mucho: el valor promedio de un galón regular en NYC fue de $3.912 dólares el jueves, un poco más de dos centavos por encima de la media estatal de $3.888, destacó The New York Times.