Alix Aspe vuelve a la televisión en México tras su repentina salida de Telemundo

La mexicana Alix Aspe empezó la semana con una noticia que emociona a cientos de personas, y es que después de tres meses anunció que está de vuelta en la televisión, solamente que en esta oportunidad es en México, pues el 31 de mayo compartió con sus seguidores de la red social de la camarita que se encontraban en el proceso de mudanza para abandonar EE.UU. temporalmente.

A través de Instagram, donde supera los 188,000 seguidores, explicó que el motivo de su viaje se debía a un nuevo proyecto en el que iba a trabajar, al tiempo que también le emocionaba la idea de volver a su país natal luego de haber transcurrido unos cuantos años. Sin embargo, en aquel entonces no quiso ofrecer detalles de lo que se trataba.

“Feliz de poder por fin contarles!! Hoy es mi primer día como conductora de espectáculos en #Despierta, me podrán ver todas las mañanas por el @canalestrellas @n.mas !!!!! Así que nos vemos en esta nueva y padrísima etapa del programa junto a @daniellemx_ y @lalosalazar_oficial”, escribió en la aplicación.

Las felicitaciones por este nuevo paso en su carrera profesional no se han detenido, y es que van desde algunos fanáticos, hasta famosos tales como: Verónica Bastos, Giselle Blondet, Héctor Sandarti, Migbelis Castellanos, Jacky Bracamontes, Myrka Dellanos, Carlos Adyan, Rodner Figueroa, Angelique Boyer, Karina Banda, Clarissa Molina, entre otros.

“¡Felicidades, Alix! ¡Feliz por ti”, “Feliz de la vida, por ti amiga, llegó tu recompensa por tu valentía”, “Felicidades mi adorada”, “Enhorabuena y cuánto me alegro por ti”, “Muy orgullosa de ti mi niña”, “Estás en un super equipo! Felicidades y abrazos a @daniellemx_”, “Te adoro y pido a Dios que siga llenándote de esa luz tan bonita que tienes. Disfruta cada momento de esta nueva etapa“, “Qué afortunados son de tenerte!!! A disfrutarlo”, “Felicidades, mi hermosa, cómete esa pantalla”, “Sabes la felicidad que me da no?????? y además con ese par de maestros y amigos! @lalosalazar_oficial @daniellemx_ Te abrazo muchísimo” fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Alix Aspe derrocha amor y comparte muchas fotos de su boda con Diego Betanzo

· Alix Aspe compartió unas emotivas fotos desde el camión de la mudanza tras despedirse de Miami

· Alix Aspe tras presuntamente haber pedido un aumento salarial, habla sin rodeos sobre su salida de Telemundo