Alix Aspe compartió unas emotivas fotos desde el camión de la mudanza tras despedirse de Miami

La presentadora de televisión Alix Aspe hace algunas semanas anunció que se encontraba arreglando su pasaporte para regresarse a su país natal, debido a que ya no tenía motivos para permanecer en Miami tras no haber llegado a un acuerdo en Telemundo.

A su vez, sorprendió a miles de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita puesto a que compartió una galería de fotos desde un camión, mostrando parte de su mudanza, al tiempo que estuvo acompañada de su esposo Diego Betanzo.

“Buen viaje, ve y disfruta el camino que Dios te abrió y que estoy segura será increíble, en unos mesesitos ya nos estarás contando”, escribió la presentadora Karina Banda.

“Mi lugar más feliz, nos vemos pronto Miami, has sido bueno conmigo”, escribió la mexicana en la publicación.

“Que triste verte ir, Telemundo perdió una gran locutora, era la vida del programa”, “Miami te pierde a ti paisana, al igual que el programa perdió audiencia”, “Emoción máxima que ya vas a vivir acá”, “Todo lo mejor. Qué maravilloso camino te espera, un abrazo”, “Seguirás triunfando donde quiera que estés. Estás hecha de madera fina”, “Todo el éxito”, “Te extraño tanto en ‘La Mesa Caliente’, eres bien objetiva con tus comentarios”, “La vida siempre nos da oportunidades de oro y esta no será la excepción”, “A México no me digas que Televisa es lo más horrible que las drogas”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Alix Aspe tras presuntamente haber pedido un aumento salarial habla sin rodeos sobre su salida de Telemundo

· Revelan el sueldo que ganaba Alix Aspe y el supuesto aumento que estaba pidiendo en Telemundo

· Alix Aspe tras su salida de Telemundo e irse a México envió un emotivo mensaje a sus seguidores