André Jardine no teme por la lesión de Henry Martín y confía en el triunfo del América: “No pienso en refuerzos”

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, decidió quitar preocupación a la lesión que sufrió su delantero estrella Henry Martín en la Leagues Cup y se mostró confiado de poder alcanzar la victoria en este compromiso que disputarán ante el Nashville SC correspondiente a los octavos de final del torneo que reúne a los clubes de la Liga MX y de la Major League Soccer (MLS) en un mismo espacio para impulsar el crecimiento de ambas ligas.

“No, la lesión de Henry no me hace pensar en refuerzos, puede regresar antes de lo que imaginamos, hay buenos jugadores jóvenes que tienen buen nivel, que pueden suplir a Henry, hay otras variantes, podemos jugar con un solo delantero, extremos, América tiene un plantel interesante”, expresó Jardine durante la conferencia de prensa previa a este partido donde buscarán su clasificación a los cuartos de final.

El entrenador brasileño aseguró que se siente “triste por la lesión de Henry”; aunque destacó que ese hecho es algo que no pueden controlar. A pesar de esto, sostuvo que toda la plantilla tiene las cualidades necesarias para sumar los goles que les brindarán la victoria en este importante compromiso para intentar quedar campeones de la Leagues Cup.

“Triste por la lesión de Henry, sabemos todos de la importancia que tiene, es el capitán del equipo, estaba con muchas ganas, enfocado en buscar este título, lo veía muy bien, pero es una lesión clásica de alguien que está cansado, te lesionas en un calentamiento porque es tu cuerpo pidiendo un poco de descanso. Que se recupere bien, estamos pensando en cosas positivas”, alegó.

Jardine finalizó sus declaraciones tras ser cuestionado sobre si la organización de la Leagues Cup 2023 generaba alguna carga en los jugadores que después originaron las lesiones; tomando en cuenta los largos viajes y pocos días de descanso que han tenido desde que inició la competencia binacional.

“A todos es necesario un periodo de vacaciones que sea de 20/25 días, los jugadores de la selección no tuvieron, no porque no quisiera, sino por calendario, el América siempre llegar a finales de Liga MX y tener muchos jugadores de selección, es un tema a discutirse en un futuro, busca solución. No es coincidencia lo de Henry, Valdés”, resaltó.

“Cada torneo tiene sus características y este está bien en darle un cierta ventaja a los americanos, pero no imposibilita a un mexicano el conquistarla. La ideal es que debería ser jugada a lo largo de la temporada, con partidos de ida y vuelta, tenemos espacio en el calendario, me encanta por el nivel de los clubes de MLS y Liga MX, puede ser una gran competición, podemos incluso valorarla más dándole más tiempo, es un buen puntapié el hacerla acontecer y un buen desafío de aquí en adelante el encontrar un formato que haga valorar más al torneo de forma justa”, concluyó.

