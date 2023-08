Raúl Gutiérrez cuenta toda la verdad tras su paso por Cruz Azul y pone a temblar a la directiva

La Máquina de Cruz Azul se encuentra atravesando uno de los peores momentos dentro de la Liga MX de los últimos años al ubicarse en la última posición con un total de cero puntos y además de haber sido eliminados en la fase de grupos de la Leagues Cup; estos hechos generados la destitución de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti como director técnico de la plantilla y ahora se encuentran en la búsqueda de un nuevo estratega con el que puedan lograr un cambio en sus resultados para el torneo Apertura 2023.

En medio de la crisis que atraviesa el conjunto cementero, el entrenador de fútbol mexicano y antiguo técnico de Cruz Azul antes de ser cambiado por Ferretti, Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, ofreció una entrevista a Claro Sports en la que habló sobre su experiencia dentro del club y lo que representa comandar a un equipo con tanta historia como el de La Noria.

“Estoy muy agradecido con esa oportunidad, cuando se da, yo estaba a punto de firmar con un equipo de El Salvador y ya no pude irme. Todo mundo tiene que aspirar a estar en un equipo grande, estoy tranquilo, pero me faltó tiempo. Tuvimos un bache, pero el equipo lo iba a solventar. Era un panorama positivo, pero no nos fue bien en ese arranque. Me quedo con esa comprobación de que tenemos buena metodología y que nuestra gestión siempre fue buena, terminé muy bien con el staff y jugadores. Si se vuelve a abrir la puerta de Cruz Azul, ahí estoy, seguro”, expresó.

“Siempre va a ser triste que se destituya un entrenador, pero es parte del trabajo, te adaptas. El arranque que tuvo el equipo y lo que sucedió en la Leagues Cup terminó pesando para tomar esa resolución. Hay muchos factores a los que se les puede atribuir. Creo que el tema siempre pasa por los resultados. Un entrenador tiene que estar preparado. Obviamente cuando entras a un equipo grande como Cruz Azul todo te juega en contra cuando los resultados no se dan, un equipo grande requiere resultados que se tienen que mostrar”, resaltó.

El entrenador destacó que los errores son parte de todos los miembros de la institución, incluida la directiva, por lo que es importante que cada persona brinde lo mejor posible para poder funcionar sin ningún tipo de problemas.

“Creo que cuando los proyectos funcionan y se van volviendo exitosos, es parte de todos, todos tienen su granito de arena para que se desarrolle bien el proyecto. Cuando las cosas no van bien, generalmente, se viene la crítica hacia el entrenador, jugadores y proyecto. Se conjuntan esas cosas y por eso es que no marcha el asunto”, concluyó el estratega.

