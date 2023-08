Revelan detalles de la ruptura amorosa entre Rosalía y Rauw Alejandro: “Él es poca cosa”

Casi finalizando el mes de julio, los fanáticos de Rosalía y Rauw Alejandro quedaron atónitos luego que PEOPLE y People en Español anunciaran que la relación sentimental de ellos había llegado a su final tras haber estado juntos por tres años. Sin duda una noticia que causó gran revuelo a en el mundo del entretenimiento, debido a que se veían bastante estables como pareja.

Leticia Requejo de ‘El programa del verano’ realizó una investigación sobre las declaraciones que hizo el cantante reguetonero sobre la separación de ambos, y es que hubo algunas cosas que no tenían concordancia sobre la real fecha de ruptura luego que se comenzara a rumorar que supuestamente él le había sido infiel con una modelo colombiana.

Las dudas también surgieron debido a que la catalana hace un mes había dado detalles de lo bien y emocionada que se sentía sobre lo que iba a ser la ceremonia con Rauw Alejandro, información que dio en ‘El Hormiguero’. Fue en marzo cuando dieron a conocer que él le entregó un anillo de compromiso.

El boricua Rauw Alejandro y Rosalía opinaron sobre el fin de su relación sentimental. / Foto: Frazer Harrison/Getty Images.

“Ella le llama y le dice: ‘Como tienes que hacer un viaje a París, antes de ir hasta Francia, pasa por Barcelona’. Se reúnen en el piso que compartían en Barcelona y ella le comunica la decisión de romper su compromiso y de finalizar esa relación”, dijo Requejo.

Después del encuentro, ambos llegaron a viajar a Miami, pero no se vieron. “Los planes de ella son encerrarse en el estudio, y aunque sea un duelo, ella ha dado carpetazo”.

Programa Socialité reveló el presunto motivo de la ruptura

El motivo real del fin de la relación hasta el momento no se encuentra claro porque ninguna de las partes involucradas lo ha querido revelar. Sin embargo, en el programa Socialité mencionaron que habrían hablado con un presunto amigo del reguetonero.

“El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentían que la estaba ‘bajando de nivel’, que no estaba a su altura. Ellos la quieren llevar a Hollywood, quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa“, dijo la persona que prefirió no dar a conocer su identidad.

