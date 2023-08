“No hay mexicanos A o B”: Jaime Lozano manda fuerte mensaje a los jugadores mexicanos y le da la bienvenida a los naturalizados

El nuevo director técnico de la selección de México, Jaime Lozano, ofreció unas nuevas palabras luego de ser presentado formalmente como el nuevo estratega del equipo por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF); en sus declaraciones se mostró bastante enfocado en tener el mejor rendimiento posible para el Mundial de 2026 y que por tal motivo le brindará la misma oportunidad a los jugadores nacidos en México como a los naturalizados.

“Lo mismo, lo dijo hace unos días Juan Carlos (Rodríguez), la selección es de todos, no hay mexicanos ‘A’ o ‘B’, así lo vamos a ver, que lo sepa todo México y lo sepan todos los jugadores, quien tenga la ilusión y ganas de venir, ése va a estar, el que esté en mejor momento y sea mexicano va a tener las mejores oportunidades de venir y dar su mejor fútbol”, expresó según TUDN.

Lozano detalló que existe una importante unión con todo el equipo de jugadores con los que espera llegar hasta la Copa del Mundo de la FIFA, competencia en la que México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá; asimismo destacó que impulsará a los juveniles en los próximos años para que puedan tener actividad con la selección mayor dependiendo del buen nivel deportivo que presenten.

“Tenemos la gran fortuna de conocer a la gran mayoría de jugadores, generamos lazos fuertes y buenos para lo que viniera más adelante sin saberlo, el pasar tanto tiempo juntos y la experiencia a veces hasta llegas a formar amistad y convives más que con tus seres queridos, nosotros seguíamos en la Copa Oro con los jugadores cuando van bien y cuando van mal mandarles un mensaje de ánimo para que sigan adelante, uno lo hace con desinterés”, destacó.

“Simplemente porque los conoces, un día estuve ahí, me gustó cuando alguien lo hizo y me hubiera gustado que alguien lo hiciera cuando no fue así, entonces lo importante es que todos dentro del medio ambiente que rodea la selección somos buenas personas, profesionales, estamos capacitados para sacar al equipo adelante y el equipo tiene ganas de hacer su propia historia”, concluyó el seleccionador nacional de los aztecas.

Sigue leyendo:

–Gerardo Martino llena de elogios a Lionel Messi por su gran momento con el Inter Miami

–Raúl Jiménez se despide entre lágrimas del Wolverhampton tras cinco años de carrera: “Una vez lobo, siempre lobo”

–Christian Horner asegura que Sergio Pérez y Daniel Ricciardo no son las únicas opciones para Red Bull