Rauw Alejandro responde a quienes creen que tiene un supuesto romance con Shakira y Camila Cabello

El cantante Rauw Alejandro desde el momento en el que se dio a conocer que su relación sentimental con Rosalía había llegado a su fin, pues algunos han contribuido a incrementar las polémicas y decir que se trataría de una presunta infidelidad por parte de él. Sin embargo, ambos han aclarado que no lograron continuar juntos por motivos diversos que solamente entre ellos conocen y parece que no lo revelarán.

Sin embargo, el boricua ha sido relacionado con Shakira debido a que fueron vistos en un río pasando un día soleado, mientras que la otra cantante con quien también lo vieron mucho fue con Camila Cabello, pues algunos medios de comunicación aseguraron que ella había sido el motivo de la ruptura del vínculo amoroso que él sostuvo con la que en algún momento deseó casarse.

El intérprete de ‘Hayami Hana’ fue captado por algunos paparazzi el pasado sábado en horas de la noche y le preguntaron sobre su vida sentimental. Nelssie Carrillo aprovechó para saber cómo se encuentra el cantante debido a que está atravesando un fuerte momento y contestó “bien”.

Carrillo no se detuvo y también quiso saber si su corazón se encontraba ocupado para la fecha, y es que el cantante no se ha dejado de ver envuelto en muchos rumores donde en oportunidades ha quedado como el malo sin realmente conocer lo que ocurrió.

El boricua aseguró que está “soltero”, por lo que no termina sosteniendo nada más allá ni con Camila ni Shakira, quien solamente lleva un año de haberse separado del padre de sus dos hijos tras él haberle sido infiel con una joven dos décadas menor que ella.



Rauw Alejandro saca tema dedicado a Rosalía tras su ruptura

“Todo se vuelve más difícil con el tiempo

Pero no toa’ las persona’ están preparada’ pa’ esto

Y no te culpo, la vida que llevamo’ no es pa’ todo el mundo

La prensa, las rede’, presiones de grupo

Estando lejo’ es más difícil, más fácil junto’

Trabajamos sin parar, ¿pero hasta qué punto?“, es parte de la letra de la canción.

