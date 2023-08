Francesco Zampogna habla de Francisca, con quien espera su segundo hijo: “Es una madre fenomenal”

La noticia del embarazo de Francisca fue recibida con mucho amor por su amado esposo Francesco Zampogna, su familia y todos sus fieles seguidores que día a día la acompañan viéndola en pantalla o en las redes sociales.

Este segundo embarazo de la dominicana de ”Despierta América’ fue confirmado mediante una entrevista con ‘People en español’. La famosa publicación conversó con la presentadora, quienes estuvo acompañada de su esposo y su hijo Gennaro para la sesión fotográfica.

La participación de Francesco no se limitó solo a las fotos, sino que dedicó una hermosa frase a su amada esposa. “Es una madre fenomenal”, dijo acerca de su esposa, con quien contrajo matrimonio en 2022 en una gran celebración en la tierra natal de su amada.

¿Cuáles síntomas ha tenido Francisca en su segundo embarazo?

Francisca contó cuáles son esos cambios que ha tenido en el inicio de este embarazo y cuáles son las diferencias que ha notado con lo que fue su primera vez embarazada.

“No me han dado mareos ni náuseas continuas. Sí siento un bajón de cansancio, como que necesito tomar una siesta, pero no es como que todos los días tengo que dormir”, dijo en principio la conductora de Univision.

Al hacer la comparación con su primer embarazo, tiene algunas diferencias en la manera en la que los ha vivido. “Con Gennaro yo me pasaba el día entero en un sofá tirada. No podía hacer otra cosa, todo me caía mal, la comida me daba asco. Con este bebé como de todo. Quiero más cositas dulces, que con Gennaro quería todo salado”, detalla la dominicana.

Asimismo, señala que como Gennaro tiene dos años aunque ella quiera descansar, no puede. “Siempre tengo que estar activa y despierta. Ha sido diferente este embarazo y eso me maravilla”, expresa Francisca.

La presentadora de ‘Despierta América’ en este momento tiene 12 semanas de gestación y la fecha estimada para el nacimiento, que desea sea de manera natural, se dé para febrero del 2024.

“Estoy preparada para que sea un segundo parto natural con Dios mediante. Nosotros estábamos buscando, queríamos tener bebé; tenía unos meses haciendo la tarea. No es tan fácil como uno piensa, se toma su tiempecito”, revela la presentadora.

Sigue leyendo: