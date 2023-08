Policía en Mississippi se disculpa por arrestar a niño de 10 años por orinar detrás del auto de su madre

La policía en Senatobia, Mississippi, se disculpó públicamente por arrestar a un niño de 10 años por orinar detrás del auto de su madre, reportó USA Today este viernes.

El Departamento indicó que la acción fue resultado de un “error de juicio”.

La madre del niño, identificada como Latonya Eason, se encontraba en la oficina de un abogado en la referida ciudad, al sur de Memphis, cuando un agente la abordó y le dijo que habían sorprendido al menor orinando en un espacio público.

Según relató la mujer a WHBQ-TV, le cuestionó al niño por qué lo había hecho, y este respondió que porque su hermana le indicó que no había baño disponible en la oficina donde se encontraba ella.

La madre le expresó a su hijo que debió comunicarle la situación.

En ese momento, un oficial le manifestó que como había manejado el incidente de una buena forma, el menor podía regresar al vehículo y que haría un referido para que acudieran a una cita en la corte.

A pesar de lo anterior, más uniformados llegaron a la escena. Un teniente que se encontraba en el grupo dijo que el menor tenía que ir a la cárcel por orinar en público.

“Yo estoy sin palabras ahora mismo. ¿Por qué arrestarías a un niño de 10 años?”, declaró la mujer a la estación. “Que un oficial le diga a mi hijo que regrese al auto, eso está bien; pero otros detenerlo y llevarlo a la cárcel. Como que no…”, cuestionó Eason.

Por su parte, el menor describió que sintió mucho miedo en medio de la situación.

“Yo me asusté y empecé a temblar y a pensar que iría a la cárcel“, reveló.

“Yo empecé a llorar un poco”, añadió. “Ellos me bajaron y me sacaron del auto. Yo no sabía qué estaba pasando”.

Una foto que publicó la madre en redes sociales y pidió que fuera compartida por usuarios muestra al chico sentado en el asiento trasero de la patrulla policial.

El menor pasó tiempo detenido en una celda antes de ser liberado y reunido con su madre.