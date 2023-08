Policía en Texas ofrece $5,000 por pistas que lleven al arresto de sospechoso de violar y asesinar a niña guatemalteca en su vivienda mientras el padre trabajaba

Casi una semana después de la violación y el asesinato de la niña guatemalteca María González en su propio apartamento, las autoridades en Pasadena, Texas, no han informado del arresto del sospechoso o sospechosos del crimen mientras la oferta de $5,000 dólares de recompensa por pistas que ayuden a esclarecer el caso continúa vigente.

Al momento, investigadores están recabando pruebas de ADN de vecinos e incluso de familiares para tratar

Parte de esta material será comparado con la información en archivos de ofensores sexuales registrados.

El sargento Raúl Granados de la policía de Pasadena indicó que algunos vecinos voluntariamente se han acercado al Departamento para suministrar su ADN y ser descartados de la investigación.

El Departamento de Policía de Pasadena señaló que el informe del médico forense revelará en principio el ADN de la persona sospechosa de violar, estrangular y provocarle traumas a la víctima en el cabeza y en el cuello.

“Era un pequeño ángel. Era una niña que no hablaba mucho. No me lo puedo creer“, dijo a Univision una vecina que pidió no ser identificada por motivos de seguridad. “Solo salía con su familia. Estoy segura que alguien asomado en la ventana debió ver algo”, añadió.

Padre e hija se habían mudado al complejo de apartamentos en el 1004 de Main Street hacía apenas tres meses. La niña no estaba matriculada en la escuela.

El cuerpo de la menor fue hallado debajo de la cama de una habitación en la vivienda, el 12 de agosto, a eso de las 3:11p.m.

El progenitor, identificado como Carmelo González, fue quien descubrió el cadáver.

Previo al hallazgo, la adolescente le indicó a su padre vía telefónica mientras este se encontraba trabajando que alguien estaba tocando a la puerta. El adulto la instruyó a no abrir la puerta.

“Alguien estaba tocando la puerta y yo le respondo ‘pues no le abras, porque yo apenas estoy llegando‘. Y me dijo: ‘Está bien, yo estoy en mi cama’”, declaró González en entrevista con Noticias Telemundo Houston.

Si usted tiene información que ayude a encontrar al sospechoso de los hechos, puede comunicarse a Crime Stoppers al 713-222-8477. Sólo las pistas y llamadas directas a Crime Stoppers son elegibles para una recompensa en efectivo.

“Alguien tuvo que haber visto algo y eso es lo que estamos pidiendo”, declaró el jefe policial John A. Bruegger. “Quienquiera que haya visto algo alrededor de las 10 a.m. en ese apartamento, le estamos pidiendo que se presente con cualquier información que pueda tener”, añadió.

Las cámaras en el exterior del apartamento no funcionaban.

