Cientos de ecuatorianos en NY no pudieron votar y se preparan para una segunda vuelta polarizada alrededor del expresidente Correa

De 8,937 ecuatorianos residentes en Nueva York que estaban registrados para votar de forma telemática, 5,245 lograron participar este domingo en la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales y Legislativas anticipadas del país andino, definidas por una estruendosa crisis política entrelazada con la violencia generada por bandas criminales.

Si se analizan los números a “vuelo de pájaro”, se rompió de cierta manera la tendencia de la apatía de los ecuatorianos del exterior, si se compara estadísticamente con procesos presenciales. De hecho, el reclamo de cientos de inmigrantes, es que aunque lo intentaron de mil formas, no pudieron concretar su sufragio.

Aun así, la gran queja de la jornada fue que centenares de inmigrantes amanecieron este lunes en las calles de la Gran Manzana, con una doble “resaca”: Muchos denuncian que estando registrados, no pudieron concretar su voto, porque el sistema no se lo permitió. Y, segundo, porque los resultados reiteran la extrema polarización política que enciende la figura del expresidente Rafael Correa, quien gobernó a la nación suramericana entre 2007 y 2017.

En la Avenida Roosevelt uno de los epicentros comerciales de la migración ecuatoriana en la ciudad de Nueva York, no fue difícil este lunes escuchar en cada esquina, diferentes versiones de lo que fue una consulta electoral en donde la candidata Luisa González, (heredera política de Correa) quedó en primer lugar con el 33.28% de los apoyos, seguida por el empresario y político, Alvaro Noboa, quien fue la gran sorpresa de la elección, con el 23.68% de los votos escrutados.

“!Yo no entiendo a mis paisanos! Rafael Correa, es un prófugo de la justicia, quien destruyó a mi país. Quitó las bases militares. Le abrió el país a las mafias. Se lo entregó a los grupos socialistas de Cuba y Venezuela. No es justo que muchos de nosotros que queremos volver a nuestro país, no podamos ir ni de vacaciones, porque está en manos del narcotráfico”, esa es la apreciación del inmigrante, Luis Martínez en una esquina del vecindario de Corona.

Luis, con 35 años viviendo en Nueva York, asegura que dejó su país buscando mejores condiciones de vida, pero no huyendo de las mafias de las drogas y la extorsión, como lo hacen actualmente miles de jóvenes.

Los ecuatorianos Luis Martínez (A la izquierda) y su paisano Ernesto Jarrín exponen su decepción doble por esta consulta electoral que se decidirá el 15 de octubre en segunda vuelta. (Fernando Martinez)

¡No pudimos votar!

El dolor y la molestia de este comerciante, ahora está aderezada con la impotencia de no haber podido votar este domingo. Porque como muchos de sus paisanos han denunciado, el sistema telemático para los sufragantes en el exterior, no le dio acceso.

“Imagínate lo que significa no haber votado. Por más que lo intenté. Yo estaba debidamente registrado y el sistema se trancó. Nos ayudaron jóvenes, porque a veces esa tecnología es complicada para nosotros. Pero aun así, no pudimos”, recalcó el inmigrante.

El intento fallido de Luis, fue similar a la de Ernesto Jarrín, con 20 años viviendo en el país: “!Tampoco pude votar! Además vimos que en los sitios de apoyo al voto, habían personas vinculadas con el correísmo, que estaban manipulando a las personas a que votarán por esa opción. Yo insisto que fue Rafael Correa quien destruyó a nuestro país. Ojalá que en la segunda vuelta podamos revertir esto”.

Ambos inmigrantes seguirán haciendo gestiones y uniéndose a los reclamos para que su opinión no sea “bloqueada” y puedan votar electrónicamente en la segunda vuelta, que se realizará el próximo 15 de octubre.

“Votamos por Correa”

En el otro extremo de este intricando panorama político, que se replica en la diáspora ecuatoriana, la comerciante María Albarracín, originaria de Guayaquil, cuenta que ella sí pudo sufragar y lo hizo por la “fórmula ganadora de Luisa González”, al igual que toda su familia.

“Los años violentos de Ecuador se han vivido en los últimos meses, cuando supuestamente estaba gobernando un hombre empresario. No Correa. Hay que tener memoria. Toda esta situación de asesinatos y mafias son nuevas. Y por eso la gente votó a favor de que vuelvan los tiempos en que la economía estaba mejor”, interpretó María.

Asimismo, el joven inmigrante ecuatoriano José Miguel Durazno, quien acaba de llegar al país tampoco pudo votar. Asegura que no tuvo la información adecuada. Pensaba que con solo haber estado registrado en el Consejo Nacional Electoral en su país, estaba automáticamente incluido en el listado de este proceso.

“No sabía que había un registro y un listado especial para votar desde aquí. Pero si lo hubiese hecho, seguiría la tradición de mis abuelos de votar por Correa”, remarcó.

Voto “hackeado”

Por su parte, el delegado del Consejo Nacional Electoral de Ecuador del circuito Estados Unidos y Canadá, Javier David Flores confirmó a El Diario que tal como informó oficialmente el órgano electoral, las fallas en el voto telemático se debió a que dicha plataforma sufrió un ataque desde siete países, en su mayoría de Asia.

Se confirmó que los hackers cibernéticos se detectaron en India, Bangladesh, Pakistán, Rusia y China.

Mediante redes sociales, cientos siguen denunciando que no pudieron ejercer su derecho al voto.

De igual forma, Flores destacó a sus connacionales empadronados, que desean participar en la segunda vuelta, que busquen la información precisa en las páginas web del CNE o directamente en el consulado.

“En horas de la mañana, en efecto la página se frisaba en el primer paso, por el ataque cibernético. Pero además, muchas personas tuvieron problemas con la identificación facial para proseguir con su voto, porque habían cambiado cosas en su rostro, como barba y cabello. Pero aún así, había otras opciones para reconfirmar su identidad”, destacó el funcionario.

Busquen información adecuada

Además, el representante del órgano electoral ecuatoriano en Nueva York, alertó a los votantes que algunos partidos políticos, hicieron supuestos registros de electores e hicieron creer a muchos que con estar anotados en una lista era suficiente para votar. Cuando en realidad para participar en este proceso, había que estar empadronado antes de marzo de 2022 y haberse registrado en el sistema telemático.

“Quienes se empadronaron este año, podrán participar en los comicios de 2025. Por eso muchos, además de las fallas causadas por los bloqueos, asumen que no pudieron votar, pero en realidad no estaban habilitados para hacerlo. Especialmente los migrantes recién llegados”, agregó.

Con todas las confusiones en el sistema del voto automatizado, la cantidad de sufragantes ecuatorianos en Nueva York que logró participar fue muy superior, si se compara con las fallas en Europa, Asia y Oceanía, en donde se estima que 50 mil registrados se quedaron con las intenciones de sufragar.

Incluso trascendió que las elecciones en el exterior de la primera vuelta presidencial del país andino podrían repetirse.

El voto en NY:

40,894 ecuatorianos residentes de Nueva York están registrados para participar en las elecciones de su país desde el exterior.

8,937 estuvieron debidamente registrados para votar en estas elecciones especiales adelantadas realizadas por primera vez de forma telemática.