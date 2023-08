Karol G con una minifalda y un corsé hace twerking y roba suspiros en su show

La cantante Karol G se encuentra disfrutando uno de los mejores momentos de su carrera durante este 2023, pese a que el año pasado dijo que se tomaría un tiempo para ella y no se veía haciendo conciertos aproximadamente hasta 2024. Sin embargo, todo para ella comenzó a cambiar debido al éxito que ha obtenido gracias a sus temas musicales.

A su vez, ‘Mañana será bonito tour’ le ha generado en al menos 10 días unas cuantas lágrimas producto de la emoción porque se ha logrado presentar con todas las entradas del show vendidas, mientras que ha comenzado su recorrido por Estados Unidos.

La colombiana siempre deslumbra a sus fanáticos con los shows que tiene preparados para cada uno de sus conciertos y ella acompañada de un grupo de profesionales hacen del momento una noche inolvidable. Además, realizó un baile bastante llamativo que se robó la atención de todos debido a que hizo twerking, mientras permanecía agachada y agarrada de un silla para no caerse.

Letra de Carolina, tema que bailó Karol G

Cariño mío, quédate aquí no te vayas

La calle está peligrosa

¿Por qué no pasamos el domingo en la cama?

Desayunito nutritivo, si yo soy el aperitivo

Un vino tinto y algo pa’ prender que ese plancito no falla

Hoy me levanté con ganas de comerte a besos

Y de repetir lo de anoche, te lo confieso

Ya sé que tu cama está vacía

Bebé, pues quédate en la mía

Que la verdad no tengo problema con eso

La cama está que arde

A calentarme así baby no te mandé

Con emoji de cora’ en mi celu’ te guardé

Me sobra la tanguita, so’ no te tarde’ (eh)

Ay, Dios mío, ay, Ave María

Tú estás para quemar calorías

Hoy es el día que voy a cumplir tu’ fantasía’

No te vas a olvidar de Carolina

Tu gatita oficial, la que no es solo pa’ janguear

Perdona si me pongo emocional y me alcanzo a ilusionar

Esto se nos volvió personal

Imposible que con todas sea así de especial

Me sofoca esos besitos que nos une la boca

Puso una canción para subirme la nota

No sé si es por la mimosa que estoy cariñosa

Hoy me levanté con ganas de comerte a besos

Y de repetir lo de anoche, te lo confieso

Ya sé que tu cama está vacía

Bebé, pues quédate en la mía

Que la verdad no tengo problema con eso

