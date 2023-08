Inesperado: Pete Alonso habría estado muy cerca de ser enviado a Milwaukee Brewers desde New York Mets

El slugger de New York Mets Pete Alonso podría haber dejado de ser un jugador de la divisa metropolitana luego que se informara que estuvo muy cerca de ser cambiado hacia Milwaukee Brewers durante la pasada ventana de traspasos.

Informaciones de este miércoles en The Athletic aseguraron que cerca del 1 de agosto, fecha límite del mercado de cambios, Alonso habría estado muy cerca de cambiar de organización con dirección a Milwaukee.

Por esa razón el Oso Polar fue entrevistado al término del encuentro donde Mets cayó 3-2 ante Braves en la jornada de este martes en Grandes Ligas sobre lo que opinaba de la transacción que al final no se concretó, explicando que a pesar del intento no guarda ningún tipo de molestia o rencor por la divisa.

“Ser un Met es lo único que conozco. Hay tanta gente aquí, no sólo en el club de Grandes Ligas, sino también en las ligas menores, que ha tenido un impacto muy positivo en mi carrera. Ha sido fenomenal estar aquí hasta ahora. No sé lo que me deparará el futuro, pero ahora mismo soy un Met“, declaró.

Según la fuente en el acuerdo que hubiese llevado a Alonso hacia Brewers los Mets recibirían a cambio a los cinco mejores prospectos de la organización de Milwaukee.

Aunque Alonso estuvo cerca de salir de Mets, aclaró que quiere al equipo y que se siente orgulloso de poder representar a los suyos.

“Me encanta ser un Met. Me enorgullece ponerme esta camiseta cada día y representar la ciudad de Nueva York”, añadió.

Alonso seguirá ligado a New York Mets al menos hasta 2024 cuando podrá incursionar en la agencia libre por su término de contrato y aunque un posible acuerdo para extensión aún no está sobre la mesa pero puede lograrse, el primera base podría ser usado en temporada muerta como pieza de canje para reforzar el roster y competir de cara a las temporadas 2025 y 2026.

