Migbelis Castellanos impacta con un cambio de look tras un problema de salud

La venezolana Migbelis Castellanos el pasado martes sorprendió con un drástico cambio de look para una nueva emisión de ‘Enamorándonos USA’, al tiempo que aprovechó para desbordar sensualidad con un vestido rojo de mangas, aunque lo que atrajo la atención fue ver que llevaba puestos unos lentes.

“Ayer con mis lentes escondiendo mi ojo chueco“, escribió en un video que compartió en la red social de la camarita, donde supera el millón de seguidores.

La conductora de televisión a través del mencionado perfil llegó a comentar que estaba atravesando una situación incómoda por el simple hecho de tener conjuntivitis, debido a que la irritación y color rojo se mantuvieron presentes. Por ello, tomó una medida de precaución ante el resto de sus compañeros de trabajo.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre las imágenes que estaban apreciando, mientras que muchos simplemente se dedicaron a criticarla, tras considerar que no le queda bien, cuando Castellanos solamente buscó una opción para poder asistir a su lugar de trabajo.

“Pero, ¿para qué esos lentes tan feos?”, “No juzgues. Tiene conjuntivitis y los uso por protección”, “Gran punto aprendiste hoy en Instagram, no se juzga a los demás ni se habla sin saber“, “Tiene libertad de expresión, pero eso fue burla, eso no se hace a ella que le importa si usa lentes o no y además muchas personas los usan por problemas de la vista”, “Si tuvieras conjuntivitis no podrías trabajar hasta que te cures”, “La muchacha sus lentes de botella”, “Usted muy bella mujer, pero esos lentes no le quedaban bien con su imagen“, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Rafael Araneda recibió halagos tras el regreso

El chileno Rafael Araneda no oculta que a sus 53 años se haya realizado algún tipo de retoque estético, y es que recientemente lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram. A su vez, la audiencia del programa que transmiten por UniMás lo notó y dejaron saber sus opiniones.

“Rafa se mira como que se puso botox y trae nuevo peluquín”, “Parece un payasito”, “Rafael está bello”, “Tienes una alma muy noble”, “Guapo y simpático”, “Qué buen piropo”, “Tan joven que dé el secreto”, “Está guapísimo”, “¿Qué le pasó? ¿Subió de peso?”, “¡Rafa your the best! ¡Se mira bien Rafa! Éxito y bendiciones para todos”, “Rafa regresó súper guapo”, “Se hizo el implante de la vista también muy sexy”, “Volvió muy buen mozo”, entre otros comentarios.

