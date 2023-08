Ninel Conde presume su cambio de look y los internautas reaccionan con críticas sobre su apariencia

Las críticas llueven sobre Ninel Conde, la famosa cantante y actriz mexicana. Ahora que decide presumir un nuevo look mucho más rubio recibe mensajes de los internautas a los que no les encanta su apariencia.

Los seguidores de la mexicana destacan que Conde usa muchos filtros e incluso que se ha hecho muchos retoques estéticos en el rostro. Ante esto señalan que ya ni siquiera se parece a sí misma. A continuación algunos de los mensajes que le han dejado.

“Ninel desinflámate un poco más antes de salir en redes porque es muy obvio que te acabas de hacer algo, bueno si no quieres admitirlo y deseas negarlo, para que no sea tan obvio”, “Mucho filler! Se te paso la mano”, “Omg no te pareces”, “Que filtro más potente”, “Era más bonita y exquisita cuando salía en la novela rebelde, ahora se ve poco natural y demasiado producida” y “Se le está pasando la mano” son algunos de esos comentarios que le escribieron.

Las críticas al aspecto físico de Ninel Conde vienen de hace tiempo. En el mes de febrero la mexicana fue duramente criticada al presumir sus voluptuosos labios posando en una sensual foto.

“Tan hermosa que era y el abuso del bótox la dejó fatal”, “Uyyyyyy, se dañó la cara”, “Esa es la sombra de una mujer que fue muy bonita pero abuso de las sustancias en su cara” y “Una inyección más en esos labios y explota”, dijeron en ese momento y ella hasta bloqueó la opción de recibir comentarios en la fotografía.

Sigue leyendo: