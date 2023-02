A Ninel Conde le dicen de todo tras presumir sus labios y bloquea los comentarios en Instagram

Ninel Conde bloqueó los comentarios en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, donde goza de tener más de 5,4 millones de seguidores. La cantante y actriz mexicana había modelado y presumido sus voluptuosos labios, además de su trabajada figura, desde una silla flotante.

Ella decidió restringir los comentarios en esta publicación, pues tal parece ser que le habían dicho de todo. Sin embargo, la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’ replicó las imágenes de la mexicana y ahí el público pudo nuevamente dejar sus opiniones acerca de la apariencia de la intérprete.

Muchos de los internautas hicieron referencia a los voluptuosos labios de Ninel Conde y al botox. “Tan hermosa que era y el abuso del botox la dejó fatal”, “Uyyyyyy, se dañó la cara”, “Esa es la sombra de una mujer que fue muy bonita pero abuso de las sustancias en su cara” y “Una inyeccion mas en esos labios y explota”, dijeron.

Pocas horas después de haber publicado este post al que le restringió los comentarios la mexicana decidió enviar un lindo mensaje a sus seguidores. “Día de vibrar alto, ser positivos y dejarse llevar por todo lo bueno que pasa”, dijo la mexicana y agregó la famosa canción de Karo, G y Shakira para acompañar esta publicación.

Sin embargo, sus seguidores no olvidaron las fotos anteriores. “Mima Ya no te hagas nada en tu carita”, “El botox colgando en la imagen anterior” y “No sé por qué, con el afán de mantenerse jóvenes, lo que hacen es deformarse”, le dijeron en este post.

Premio Lo Nuestro

La semana pasada Ninel Conde asistió a la ceremonia de los Premio Lo Nuestro en la ciudad de Miami y allí tuvo el gusto de poder tomarse una foto con Marc Anthony y Maluma, a quienes se consiguió en un espacio del evento y no dudo en pedirles que posaran junto a ella para guardar un recuerdo. “Lo más lindo de noches como estas es coincidir con compañeros que comparten tu pasión por la música”, dijo Conde al publicar la foto.

