Asa Hutchinson: ¿el único aspirante presidencial republicano que no apoyaría la nominación de Trump?

Una de las mayores sorpresas del pasado Debate Republicano fue que la opinión pública supo exactamente quienes no apoyarían al expresidente Donald Trump en el caso de que fuese condenado por los delitos de los que ha sido acusado este año.

De los 8 aspirantes presidenciales que participaron el Debate Republicano, solo uno no levantó la mano cuando fueron interrogados acerca de si apoyarían o no la candidatura presidencial del expresidente Trump: Asa Hutchinson, ex gobernador de Arkansas.

Y este domingo, Hutchinson aseguró que saber que 6 de los 8 aspirantes presidenciales apoyarían a Trump “le sorprendió”, de acuerdo con información del portal de noticias The Hill.

“Bueno, me sorprendió. Fue una pregunta muy clara sobre si apoyaríamos a Donald Trump si es condenado por delitos graves. Y fui el único que… dijo muy claramente que no lo apoyaría“, afirmó Hutchinson en una entrevista ofrecida al programa “State of the Union” de CNN. “Me sorprendió eso. Esa no me parecía una pregunta difícil”.

A los candidatos se les preguntó durante el debate si aún respaldarían a Trump como la elección del partido como candidato si Trump fuera condenado por delitos graves.

The Hill reseñó que de los ocho candidatos en el escenario, cinco levantaron inmediatamente las manos, el ex vicepresidente Mike Pence levantó la mano después, mientras que el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie vaciló, levantando la mano a medias como un gesto de duda. Más tarde dijo que levantó la mano para llamar la atención de los moderadores, lo que logró, antes de reprender a Trump en el escenario del debate.

Sin embargo, Hutchinson mantuvo las manos a los costados cuando se realizó la encuesta entre los candidatos.

En la entrevista del domingo, Hutchinson restó importancia a los abucheos del público mientras tomaba una posición crítica frente a Trump.

“Me destacó en ese momento”, afirmó Hutchinson. “Y si me abuchean en la audiencia, no es realmente el factor relevante. El factor relevante es nuestro país. Es nuestro partido. Se trata de defender los principios en los que crees, y me destaqué en ese momento”.

“Estoy orgulloso de esa decisión y fue la elección correcta, y espero que más personas se identifiquen con lo que dije“, añadió Hutchinson.

