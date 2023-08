Los Temerarios se separan tras 46 años de carrera y anuncian gira de despedida

Después de 46 años juntos, Adolfo Ángel y Gustavo Ángel Alba, integrantes de Los Temerarios, han decidido separarse y para cerrar con broche de oro realizarán una gira de despedida por varias ciudades de Estados Unidos y México.

Los Temerarios comenzaron su carrera en 1977 y fueron de los primeros grupos en popularizar el género grupero en México y Estados Unidos.

“Con el amor que nos ha unido desde que éramos niños, mismo que sentimos por la vocación que hemos tenido el privilegio de ejercer y compartir por más de 46 años, les queremos comunicar que hemos tomado la difícil decisión de separarnos musicalmente, cerrando así uno de los ciclos más importantes y gratificantes de nuestras vidas”, comentaron en un comunicado que subieron a su cuenta de Instagram.

Para despedirse de su público fiel, la agrupación realizará una gira de despedida llamada Hasta Siempre; visitarán la Ciudad de México, Aguascalientes, Monterrey, Cancún y Tijuana. Además de Miami, Nueva York, Denver y San Diego, entre otras.

"Estamos eternamente agradecidos al público que tan generosamente ha acogido nuestra música en sus corazones y quienes han sido el motor e inspiración de nuestra carrera. A los medios de comunicación, que nos han apoyado con respeto e integridad durante todos estos años. A los promotores y colaboradores quienes son parte de este proyecto, cuya misión es expandir nuestra música hecha en honor al amor, la magia y el misterio que nos une y le da sentido a la vida", agregaron.

La banda logró colocar 17 canciones en la lista Hot Latin Songs de Billboard debido a que en los 90 se convirtió en una de las agrupaciones con las que se identificaban los latinos en Estados Unidos.