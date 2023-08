Latino mató a su esposa, dos bebés y luego a sí mismo en su hogar en Nueva York

Edison López fue identificado por la policía de Nueva York como el hombre que al parecer acuchilló fatalmente a su esposa, sus dos bebés y luego a sí mismo en su hogar en el edificio donde laboraba como “súper” en el Upper West Side de Manhattan (NYC).

NYPD encontró la tarde de ayer los cuerpos de López (41), su esposa Alexandra Witek (40) y sus dos bebés varones de 1 y 3 años en un edificio en 86th St, cerca de Riverside Drive.

La policía se presentó en el hogar después de que el padre de López llamase al hermano menor de Witek al no poder comunicarse con la familia desde el domingo, detalló New York Post.

UWS murder-suicide family identified as building super, wife and sons https://t.co/i2pHzqX05Y pic.twitter.com/ebfjRqw61n — New York Post (@nypost) August 29, 2023

El hermano de Witek, que es el superintendente de un edificio cercano, alertó a las autoridades. Al llegar, los socorristas descubrieron inicialmente a los dos niños en la sala con varias puñaladas y dos cuchillos cerca, dijeron las fuentes.

Los cuerpos de los bebés de 1 y 3 años estaban en tan terribles condiciones cuando fueron encontrados que los investigadores inicialmente los identificaron erróneamente como un niño y una niña. Luego se confirmó que ambos eran varones.

El cuerpo de Witek fue hallado en el pasillo con un corte profundo en el cuello, mientras que López fue encontrado acostado en una cama en un dormitorio también con una puñalada en el cuello y un cuchillo a su lado.

La puerta del apartamento estaba cerrada desde dentro, dijo la policía. No está claro el motivo ni cuándo sucedió el triple homicidio y luego el aparente suicidio. La familia no tenía antecedentes penales conocidos y no hay constancia de que la policía haya sido llamada a su casa en el pasado, dijeron las fuentes.

En la víspera, la noche del viernes una mujer de 29 años y un hombre de 45 que intentó protegerla murieron acuchillados en un confuso incidente dentro de un edificio en El Bronx (NYC).

La semana pasada una madre murió murió y sus dos hijos de 3 y 5 años quedaron gravemente heridos después de que fueron brutalmente atacados con un martillo dentro de su apartamento en Brooklyn (NYC) por un hombre que vivía con ellos como “roommate”.

