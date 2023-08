Qué opina el aspirante presidencial Mike Pence sobre la inmigración en Estados Unidos

Es ampliamente conocida la opinión de Mike Pence, exvicepresidente de Estados Unidos y actual aspirante presidencial, sobre una gran variedad de temas, como el aborto (al que se opone frontalmente) o las investigaciones y comportamientos de su compañero de administración, el expresidente Donald Trump.

Pero: ¿Qué opina Pence sobre la inmigración en Estados Unidos? Este es uno de los temas más importantes sobre los que han opinado los aspirantes presidenciales del Partido Republicano que desean llegar a la Casa Blanca en el año 2024.

La respuesta no es demasiado sorpresiva: de acuerdo con información de The New York Times, el exvicepresidente Pence apoya la mayoría de las políticas públicas propuestas por el expresidente Trump sobre la inmigracion.

En el año 2022, Pence aseguró que estaba de acuerdo con retornar a las políticas migratorias de la administración Trump, lo que incluía retomar la construcción del muro fronterizo, eliminar el establecimiento de las “ciudades santuario” y reinstaurar el requerimiento de los inmigrantes que buscan asilo de permanecer “en México” mientras se lleva a cabo el proceso, según The New York Times.

No obstante, Pence ha asegurado que no restauraría la política de separación de familias.

Asimismo, el exvicepresidente propuso, en un evento de CNN, un programa de “trabajadores invitados” en el que las personas podrían ir a Estados Unidos para hacer labores de agricultura y otras industrias durante un período corto de tiempo, en el que “pagarían impuestos, participarían en nuestra economía” y regresarían a sus países de origen.

Una de las críticas más directas de Pence a la administración de Joe Biden fue el levantamiento del Título 42, el cual permitía la deportación rápida de inmigrantes por motivos de la pandemia de COVID-19, y ha sugerido la posibilidad de restablecerlo.

Según The New York Times, Pence también ha asomado la opción de solicitar a los inmigrantes legales pruebas de que no solicitarán la asistencia pública.

