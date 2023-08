Acusan a Burger King de engañar a sus clientes con el tamaño de sus hamburguesas

Burger King La hamburguesa que ofrece Burger King en su menú en internet.

Eso fue lo que dictaminó la semana pasada el juez de distrito Roy Altman, en Miami, Estados Unidos, quien consideró los argumentos de una demanda colectiva que acusa a Burger King de engañar a sus clientes. Según los demandantes, la gigante de comida rápida muestra en su menú una hamburguesa que, con más del doble de cantidad de carne en comparación con lo que realmente se sirve a los clientes. Eso, alegan, constituye un incumplimiento de contrato. "Las afirmaciones de los demandantes son falsas", declaró Burger King a la BBC. En la sentencia, el juez dijo que es el jurado el que deberá determinarsobre este tema.Altman también permitió a la parte acusadora presentar demandas por negligencia y enriquecimiento injusto. Aunque el juez desestimó las demandas basadas en anuncios de televisión y en Internet, al no encontrar ninguna en la que Burger King prometiera un "tamaño" de hamburguesa, o el peso de la hamburguesa, y no lo cumpliera.Burger King describe a su Whopper en el sitio web de la compañía como "la hamburguesa por excelencia", que contiene una hamburguesa de carne de vacuno "auténtica" y otros ingredientes.En otras oportunidades había alegado que no estaba obligada a servir hamburguesas "exactamente iguales a las de la foto", insistiendo que. "Las hamburguesas de ternera a la parrilla que aparecen en nuestra publicidad son las mismas que se utilizan en los millones de sándwiches Whopper que servimos a nuestros clientes en todo el país", declaró un portavoz de Burger King en un comunicado posterior a la sentencia. El abogado Anthony Russo, que representa a los demandantes, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de la BBC. Burger Kingpor publicidad engañosa. El mes pasado,fue demandada en Nueva York por vender pizzas y wraps que supuestamente contenían la mitad del relleno anunciado. También en esa ciudad, el año pasado, un hombre presentó una demanda colectiva en contra deacusándolas de prácticas comerciales desleales y engañosas. La demanda alegaba que las hamburguesas que aparecían en los materiales de de promoción de ambas cadenas eran al menos un 15% más grandes de lo que eran en la vida real.