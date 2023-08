Giselle Blondet estuvo ausente en ‘La Mesa Caliente’ y revelamos el motivo

La presentadora de televisión Giselle Blondet recientemente se ausentó a su puesto de trabajo en ‘La Mesa Caliente‘, donde sin duda más de uno se comenzó a preguntar dónde se encontraba, puesto a que fue reemplazada por la reina de belleza cubana Greidys Gil, mientras que el resto de sus compañeras no mencionaron nada sobre la falta de ella.

La audiencia del espacio que transmiten a través de Telemundo de lunes a viernes con temas en tendencia que no solamente abarcan los puntos sobre el mundo del entretenimiento, también se comenzaron a preguntar por Giselle, y es que no asistió el pasado lunes por un motivo bastante peculiar donde está vinculada su hija Gabriella.

Mandy Fridmann es una periodista de larga trayectoria en la fuente de entretenimiento, y de manera constante cubre los temas que se encuentran en la palestra pública. Por ello, tomó la determinación de entrevistar a la también presentadora de radio para hablar de algo que sus fanáticos no paraban de consultarse.

Gabriella es muy especial para su madre, además le dio la dicha de poder convertirse en abuela. A su vez, ella llamó a Blondet para mencionarle que deseaba ir a un concierto de Taylor Swift puesto a que se encuentra ofreciendo una gira, solamente que la fecha más cercana era para octubre de 2024. Sin embargo, su progenitora le consultó si por casualidad no existía una fecha en una nación más cercana y la opción que tenían era México.

“Ella me llama para decirme que quiere ir a ver a Taylor Swift, porque ella es súper fan, y que si yo la acompañaba… Yo le pregunto cuándo, me dice que el año que viene en octubre. Y yo: ‘¿pero no hay algo más cerca, en algún país cercano?’… Justamente aquí, en México, y se dio de todo, fluyó como dicen, conseguimos las entradas, nos montamos en un avión, y aquí estamos“, le comentó a Mandy.

