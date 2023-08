Mujer murió baleada por el padre de sus hijas en apartamento de Nueva York y la policía tardó días en encontrarla: acusación

Cindy Maxwell murió baleada al parecer por el padre de sus hijas, quien abandonó el cadáver y se fue con las niñas a otro apartamento hasta ser detenido en El Bronx días después, informó la policía de Nueva York.

Maxwell, de 45 años, fue hallada en avanzado estado de descomposición y con varias heridas de disparos la tarde del sábado en un apartamento NYCHA en Parkside Houses en Allerton. El nombre del detenido no ha sido revelado y los cargos en su contra estaban pendientes ayer, informó Daily News.

Al parecer el crimen sucedió el miércoles, cuando testigos oyeron sonidos de disparos. Pero por razones que aún no están claras la policía no acudió a la escena sino tres días después. Según las fuentes, las dos hijas de la pareja de 6 y 11 años estaban en la casa cuando mataron a su madre, pero no está claro si fueron testigos directas del crimen.

La policía llegó al apartamento en el piso 12 en Arnow Ave. cerca de Barker Ave. alrededor de las 3:50 p.m. del sábado después de que un vecino de la planta baja llamara al 911 para informar de un hedor terrible proveniente del interior. Ese mismo residente informó haber escuchado alrededor de cuatro disparos el miércoles.

Las niñas fueron vistas por última vez saliendo del apartamento alrededor de las 10 a.m. del miércoles. El domingo NYPD pidió ayuda al público para encontrarlas y a las 2:50 p.m. las hallaron en el hogar de su abuela paterna, en un edificio de apartamentos en Mount Hope, a unas 2½ millas de su casa. Estaban con su padre, quien fue detenido por la policía y al parecer confesó el homicidio.

No está claro el motivo del crimen doméstico. Familiares de Maxwell la describieron como una madre devota y calificaron su muerte como devastadora.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.