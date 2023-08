Trump sugiere que encarcelaría a sus oponentes políticos si es reelecto: “No tenemos elección”

En el año 2016, una de las frases características del entonces candidato presidencial Donald Trump fue la famosa “Lock her up” (Enciérrenla), refiriéndose a la nominada demócrata Hillary Clinton. Sin embargo, luego de ganar las elecciones, ni Trump ni el Departamento de Justicia de EE.UU. cumplieron con esta “promesa”, pues Clinton no fue encarcelada.

En una conversación, reseñada por el portal de noticias The Hill, entre el expresidente Donald Trump y el conservador Glenn Beck, este último recordó ese episodio de la política estadounidense y le recordó al exmandatario que, cuando se volvió presidente en el año 2016, cambió de parecer, y no encarceló a Clinton.

“Cuando te volviste presidente, dijiste, ‘No, no hacemos eso en Estados Unidos, no es lo correcto'”, le dijo Beck a Trump en una conversación, y luego le preguntó: “¿Te arrepientes de no haberla encerrado? ¿Si te volvieras presidente de nuevo, encarcelarías gente?“.

Ante la interrogante, Trump dijo que: “Para responderte, no tenemos elección. Porque es lo que nos están haciendo a nosotros”. Una sugerencia de que, de ser reelecto, probablemente inicie procedimientos en contra de sus oponentes políticos.

La afirmación del exmandatario republicano no es tan sorprendente, pues aunque no haya llegado a la Casa Blanca, Trump ya ha sugerido al Congreso de EE.UU. que inicie un juicio político en contra del presidente Biden, quien es investigado por miembros republicanos de la Cámara de Representantes por estar supuestamente involucrado en esquemas criminales.

Asimismo, desde el principio de sus acusaciones federales, Trump ha asegurado que los procesos en su contra se tratan de una “caza de brujas” y que el fiscal especial Jack Smith, quien lidera investigaciones en contra del expresidente por mal manejo de documentos clasificados y por los sucesos del 6 de enero de 2021, es el “ejecutor” de la “familia criminal” del presidente Biden.

“Siempre tuve gran respecto por la presidencia, y luego escuché que él (Biden) estaba tratando de acusarme, y que era él el que lo estaba haciendo”, dijo Trump en entrevista con Glenn Beck.

Solo este año, Trump ha sido acusado en cuatro ocasiones. Ante estos procesos penales, el expresidente se ha declarado como no culpable y ha asegurado que se trata de maniobras políticas diseñadas para evitar que gane las elecciones en el año 2024.

